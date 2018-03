İYİ PARTİ’DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Genel Başkan Meral Akşener ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun da katıldığı İYİ Parti Kayseri Olağan 1. Kongresi, Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Çocukların Andımız'ı okuyarak başladığı kongreye yoğun katılımın olması dikkat çekti.Kongre Divan Kurulu Başkanlığı'na Yusuf Halaçoğlu'nun seçilmesinin ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla kongrenin gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Halaçoğlu'nun açılış konuşmasını yapmasının ardından kürsüye ilk çıkan Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin teşekkür konuşması yaptı.Tekin'in ardından konuşmalarını yapmak üzere Genel Başkan Meral Akşener, kürsüye davet edildi.Akşener'in açıklamaları şöyle:"Bugün burada bir düğün yapıyoruz. Kayserimizin olağan kongresi bir düğün şeklinde, birbirine sevgi dolu insanların bir araya geldiği bu büyük salonda sanki kongre değil de bir düğün yapıyor gibiyiz. Kayserili farkını gösterdi. Bundan sonra diğer şehirlerin işi zor."Biz henüz 4 aylık bir partiyiz. Bugün itibariyle sadece ben 47 ile gittim. İYİ Partiyi kuramaz demişlerdi kurduk. Yapamaz demişlerdi birlikte yaptık. Şimdi de kongrelerimizi yapıyoruz. Bundan sonra yapılacak ilk seçim de seçimlerde vatandaşımızın karşısını çıkacağız.15 Temmuz hain FETÖ kalkışması sonrası OHAL ilan edildi. Arkasından Saray koalisyonunun küçük ortağı bir bakanlık sistemi önderdi. Burada bir buçuk yıl evvel Erol Güngör’den Ziya Gökalp’ten bahsetmiştim. Anlıyorum ki Türk tipi başkanlık ucubesini ortaya atanlar onlardan tek saffa okumamış. Biz 2010 referandumunda yapmayın dedik. Bizi hain ilan ettiler.Saray koalisyonunun küçük ortağı diyor ki ‘bunlar proje partisi’ eve biz proje partisiyiz, milletimizin projesiyiz. Bu partiyi milletimiz kurdu.Yunanistan kafa tutuyor. 18 ada gitmiş, en son Yunanistan’dan gelen koca bir parmak sallama geldi. Hollanda’ya ‘eyyt’ et ithal ediyoruz, Amerika’ya ‘eyyt’ hadi İncirlik’i kapat, Kürecik’i kapat. Sonuç itibariyle bizimkiler konuştu. Tillerson geldi saatlerce süren konuşma kayıt yok ortada bir şey yok, üç gün sonra bir baktık 14 şeker fabrikası satılığa konmuş.Benim konuşmamdan sonra bilim adamları bir araya geldi bu konu üzerinden değerlendirmeler yaptı. Nişasta şekerinin zararları tek tek açıklandı.Biz bu satışı Telekom’da gördük başka fabrikalarda gördük sattınız yerine bir şey koydunuz mu? Hayır. Yıllardır obezite ve benzeri hastalıklardan avuç dolusu ilaçlar tüketiliyor. Türkiye’de mi üretiliyor bu ilaçlar? Almanya’dan, Fransa’dan alınıyor. Siz bu ilaç firmalarına ortak mısınız? Biz bu soruları sormaya devam edeceğiz.İslam'ın güncellenmesi diye bir şey ortaya attılar. Gördük güncellemeyi bozkurt yapmaya çalıştı, bir şeyler yaptı olmadı.Ben hacıyım biliyorsunuz ailem de aynı şekilde. Bizim ihtiyarlar bana telefon açtı. İslam Güncellenmesi konusunda konuş. Halacım ben konuşayım da kime ne anlatayım. Adamlar dini menkıbelerden öğreniyor derken güncellemeyi yaptı. (Bozkurt işareti yapıyor) Yusuf Hocam dedi ki ‘megri megri diyerek ağlaştılar’ Hocam onlar ittifakı PKK ile yaptı, FETÖ ile yaptı, şimdi de üçüncü ittifakı Saray’ın küçük ortağı ile yapıyor. Cukka ittifakı.Biz ne çukur, ne cukka, ne çıkar ittifakı asla yapmayacağız. Sadece grup kurmak için bir anlaşmamız olmayacak bir yüz bin imza ile yola çıkacağız. Beyefendilerin FETÖ ile fotoğrafları övgüler dolu konuşmaları ortaya çıkıyor. Aradılar tarafılar benim bir tek resmimi bulamadılar yok. Sonra çıktılar sahte bir fotoğraf ortaya attılar. Yalandan kim ölmüş.Buradan size söz veriyorum, gariplerle uğraşıyorlar. Zenginler kaçtı gitti, çaycılar hapis. Ben bunlara sonuna kadar hesap soracağım."Akşener, konuşmasının ardından MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş'a parti rozetini taktı.İYİ Parti'nin, Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen il kongresinde Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş’a İYİ Parti rozeti takıldı.Pınarbaşı Belediye Başkanı MHP’den istifasının ardından İYİ Parti kadrolarında yerini resmen aldı. Ataş'a, Parti rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. İkili, daha sonra birlikte kongreye katılanları selamladı. Ataş, konuşmasında Akşener'i Pınarbaşı’na davet etti. Akşener de, Pınarbaşı'na geleceğinin sözünü verdi.