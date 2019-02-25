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İyilik Elçileri Huzur Evinde 

İyilik ve Yardımlaşma Derneği (İyilik-der) Kayseri Şubesi Gençlik birimi Huzurevi ziyaretinde bulundu.

İyilik Elçileri Huzur Evinde 

İyilik-der Kayseri Temsilciliği Gençlik Birimi Huzurevi ziyaretinde bulunarak yaşlıları ziyaret etti. 
Yapılan ziyarette yaşlıların bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini vurgulayan genç gönüllüler, hayatlarının özellikle bu dönemlerinde büyüklerin bakıma, saygı ve sevgiye herkesten ve her zamankinden  daha fazla ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. Büyüklerin ilgi, sevgi ve beklentilerini karşılamanın gerek insani olarak gerekse dini açıdan önemini vurgulayan genç gönüllüler ziyaretlerinin sonunda huzurevi sakinlerine hediyelerini verdiler ve huzurevi ziyaretlerini düzenli olarak devam ettireceklerini belirttiler. 
 

Kurumsal

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