iZiNSiZ SURiYELiYE BiLET SATAN YANDI

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı yaptığı açıklamada, "Kayseri il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların yanlarında 'yol izin belgeleri' olmaksızın bilet satışı yapılmasının ve taşımacılık suretiyle kayseri ili dışına çıkarılmalarının yasaklanmasına ve bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır" ifadesini kullandı.



Vali Kamçı, alınan kararla Kayseri'de bulunan Suriyeli yabancıların kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanmasının amaçlandığını bildirdi.



İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen 'Yol İzin Belgesi' bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesinin durdurularak geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, il değişikliliğinin kontrol alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise kayıt altına alınması ile huzur ve güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlene suçların aydınlatılmasının amaçlandığını söyleyen Vali Kamçı, "Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklardan bilet talep eden Suriyeli yabancılardan, vize/ikamet izin belgesi bulunanlara, pasaport ibraz etmeleri halinde bilet satışı yapılabilecektir" dedi.



Alınan karara uymayanlara 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası verileceği veya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kurum Haberi