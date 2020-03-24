Jandarma yaşlı vatandaşların yanında İl Jandarma Komutanlığı, komutanlığa bağlı mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Konu hakkında yapılan açıklamada, “İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; 22.03.2020 günü Komutanlığımıza bağlı Mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik faaliyet icra edilmiştir. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir” ifadelerine yer verildi.



Haber: Ekrem Nazlı