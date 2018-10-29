KADIN BAŞKAN ARANIYOR

Ak Parti bünyesinde yapılan görüşme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları sonucunda ilk etapta beş bayan aday adayı isminin öne çıktığı kaydedildi. Buna göre Talas Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi düşünülen en şanslı isimler arasında, Merve Sarıoğlu, Sevilay İlkentapar, Havva Talay Çalış, Yasemin Görücü ve Tuğba Öztürk Yörük bulunuyor.
Ak Parti’nin Talas’ta başkan adayı olarak bir bayan isimle yarışa girmesinin özellikle bu bölgedeki hanımlar açısından büyük bir memnuniyetle karşılanacağı belirtilirken, yarışa da renk ve seviye getireceği belirtiliyor.
Özel Haber: İlter Sağırsoy