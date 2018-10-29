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KADIN BAŞKAN ARANIYOR

Ak Parti’nin Mart -2019 Yerel Seçimlerinde Kayseri’nin merkez ilçelerinden Talas için bayan bir başkan aday arayışında olduğu öğrenildi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de son olarak “kadın adaylar daha şanslı” açıklamasından sonra, özellikle Talas için “aday ibresinin” bayan isimlere döndüğü ifade edildi.

KADIN BAŞKAN ARANIYOR

Ak Parti  bünyesinde  yapılan görüşme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları sonucunda  ilk etapta beş bayan aday adayı isminin öne çıktığı kaydedildi. Buna göre Talas Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi düşünülen en şanslı isimler arasında, Merve SarıoğluSevilay İlkentapar, Havva Talay Çalış, Yasemin Görücü ve Tuğba Öztürk Yörük bulunuyor.

Ak Parti’nin Talas’ta başkan adayı olarak bir bayan isimle yarışa girmesinin özellikle bu bölgedeki hanımlar açısından büyük bir memnuniyetle karşılanacağı belirtilirken, yarışa da renk ve seviye getireceği belirtiliyor.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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