KADIN BAŞKAN ARANIYOR Ak Parti’nin Mart -2019 Yerel Seçimlerinde Kayseri’nin merkez ilçelerinden Talas için bayan bir başkan aday arayışında olduğu öğrenildi. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de son olarak “kadın adaylar daha şanslı” açıklamasından sonra, özellikle Talas için “aday ibresinin” bayan isimlere döndüğü ifade edildi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:46