KADIN BAŞKAN YAKIŞIR

Ak Parti’de uzun yıllar Kadın Kolları Başkanlığı da yapan ve Talas için de adı geçen Sevilay İlker Tapan, “Kimin olacağı önemli değil ancak bu dönem Kayseri’de bir ilçede kadın başkan olması çok şık olur ve Kayseri’ye de yakışır. Kadın eli değen her yerde her şey çok daha farklı olur” dedi. KTO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Merve Sarıoğlu da kadın başkan adayının, Kayseri’ye müthiş bir vizyon katacağını ve seçilmesi halinde de örnek bir başkan olacağından şüphesi olmadığını söyledi.



Talas Belediye Başkan aday adayı olarak konuşulan isimler arasında yer alan Yasemin Görücü şahsıyla ilgili herhangi bir şey söylemek istemediğine dikkat çekerken, “Bizlere intikal etmiş bir şey yok ancak çevremizden bu yönde bir cesaretlendirici manada teşvik var. Her zaman için Kayseri bir kadın belediye başkanını hak ediyor ve çok da güzel olur. Kimin olduğu önemli değil” diye konuştu.



Son milletvekili seçimlerinde Ak Parti’den 9’ncu sıra milletvekili adayı gösterilen Tuğba Yörük Öztürk de her manada göreve hazır olduğunu hatırlatarak, “Ancak bizde biliyorsunuz istemekle olmaz, görev verilmesi lazım. Diğer arkadaşların da donanımlı olduğunu biliyorum. Bu sefer bir ilçeden belediye başkanının kadın olması Kayseri’nin vizyonuna da çok ciddi katkı yapar” dedi. Ak Parti eski milletvekili Havva Talay Çalış da Kayseri’de bir kadın belediye başkan adayının tüm hanımlar tarafından gönülden destekleneceğine dikkat çekti.