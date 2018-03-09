Kadın çalışanlara şiir dinletisi

Personel motivasyonunu arttırmayı amaçlayan etkinlikte; kadınlara yönelik yazılmış şiirler okundu.
Çok sayıda kadın çalışanın ilgi gösterdiği dinletide; sanat koordinatörü Murat Özdeniz, Hukuk Biriminden Gülay Yalçın Çakmak, Strateji Biriminden Derya Ayaydın, Teknik Birimden Halit Belgeli şiirleri ile programa renk kattı.
Programa MüdürlüğüK Başkanlarından Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ve Müdürlük yöneticileri katıldı.
İHA
Çok sayıda kadın çalışanın ilgi gösterdiği dinletide; sanat koordinatörü Murat Özdeniz, Hukuk Biriminden Gülay Yalçın Çakmak, Strateji Biriminden Derya Ayaydın, Teknik Birimden Halit Belgeli şiirleri ile programa renk kattı.
Programa MüdürlüğüK Başkanlarından Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ve Müdürlük yöneticileri katıldı.
İHA