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Kadın çalışanlara şiir dinletisi

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla  Yoğunburç Kültür Merkezinde şiir dinletisi düzenlendi. 

Kadın çalışanlara şiir dinletisi
Personel motivasyonunu arttırmayı amaçlayan etkinlikte; kadınlara yönelik yazılmış şiirler okundu. 
Çok sayıda kadın çalışanın ilgi gösterdiği dinletide; sanat koordinatörü Murat Özdeniz, Hukuk Biriminden Gülay Yalçın Çakmak, Strateji Biriminden Derya Ayaydın, Teknik Birimden Halit Belgeli şiirleri ile programa renk kattı. 
Programa MüdürlüğüK Başkanlarından Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ve Müdürlük yöneticileri katıldı. 

İHA
 
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