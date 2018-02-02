Kadın milletvekilleri Büyükşehir'de

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun, Kırsal Alanda Kadın Alt Komisyonu Üyeleri, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu’nun Başkan Mustafa Çelik’i ziyaretine Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar ve Kayseri İl Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan da katıldı.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Kayseri’ye saha çalışması için geldiklerini belirterek, “Kırsal alandaki kadınların güçlendirilmesi ve desteklendirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Tüm bakanlıkların kırsaldaki kadınlarla alakalı desteklerini, yapılan çalışmalarını ve çözüm önerilerini aldık. Hükümetimizin bu anlamda ciddi destekleri var; ancak bu desteklerden kadınlarımızın haberdar olmaması ve uygulamada yaşanan aksaklıklar söz konusu. Komisyonumuz aksaklıkların neler olduğu ve nasıl çözülmesi gerektiği konusunda çalışıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kadın erkek herkesin aynı gemide yer aldığını belirtti ve bu konuda ayrım yapılmasının yanlışlığını dile getirdi. Kayseri’nin girişimciliğin başkenti olduğunu vurgulayarak bu özelliğin 6 bin yıl öncesine dayanan genlerden geldiğini ifade eden Başkan Çelik, Kültepe’deki kazılarda hanım tüccarlara ait tabletlerin çıkarıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin kırsala yönelik yatırımlarından da bahseden Başkan Çelik, “Bütünşehir Yasası’yla birlikte kırsaldaki hemşehrilerimizin ekonomik olarak cebine katkı sağlayacak projeler yapıyoruz. 53 adet tarım makinesi aldık ve hediye ettik. Yine soğuk süt zinciri projesinde 250 tane soğuk süt tankını aldık, çiftçilerimize hediye ettik. İki ayrı ilçemizde arı kovanı dağıttık. Pınarbaşı’nda bulunan arazimizle ilgili Şeker Fabrikası ile görüşerek buraya 2 bin 500 baş hayvanın yetiştirildiği tarımsal araştırma ve uygulama merkezi açılmasını sağladık. Her ilçemizin özelliği neyse ona göre katkı sağlıyoruz” dedi.

MEYVE KURUSU SATIŞI OTOMATLARI GELİYOR

Ziyarete katılan Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan da yeni bir projeden bahsederek projeye destek veren Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür etti. Kayacan, özürlü kadınların yer aldığı projede meyvelerin kurutularak halka sunulacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de kurutulmuş elma ve diğer kurutulmuş meyvelerin şehrin insan yoğun bölgelerine konacak satış otomatları ile halka sunulacağını kaydetti.

Ziyarette Başkan Mustafa Çelik’e TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun plaketi verildi. Başkan Mustafa Çelik, ziyaret sonrası Komisyon Üyesi Milletvekillerine KAYMEK kursiyeri hanımların yaptıkları eserlerden oluşan Büyükşehir Belediyesi girişinde açılan Esma-Ül Hüsna sergisini gezdirdi.