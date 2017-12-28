Kadın Müftü Yardımcısı Güner görevine başladı



İl Müftüsü Güven, ziyarette yaptığı konuşmada, “Yeni görevinizin hayırlı uğurlu olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bundan önce edindiğiniz ve özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ankara Merkez Teşkilatında uzun süre çalışarak edindiğiniz tecrübelerinizi, Kayserimizde, müftülüğümüz vesilesiyle hizmete dönüştürmenizi arzu ediyoruz. Ayrıca hanımlara yönelik olan Kur’an kurslarımızdaki öğrencilere, KYK ve özel yurtlarımızdaki kız öğrencilerimize yönelik yapacağınız dini ve kültürel faaliyetlerinizden Kayserimizin fazlasıyla istifade edeceğini düşünüyoruz” dedi.



Müftü Yardımcısı Güner ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek İl Müftüsü Şahin Güven ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Güner, “Selçuklu ve Osmanlı’nın izlerini taşıyan, cami ve külliyeleriyle meşhur olan bu güzel şehrimizde bulunmaktan ben de çok mutluyum. Siz değerli Müftümüzün öncülüğünde çalışmaktan onur duyuyorum. Diğer mesai arkadaşlarımızla birlikte Kayserimiz için güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

2010 yılında Uzman Vaiz Cansever Dokuz’un İl Müftü yardımcılığına getirilmesinden sonra, Fatma Feyza Güner, Kayseri İl Müftülüğünde yönetici pozisyonunda görev yapan ikinci kadın oldu.



Fatma Feyza Güner’in özgeçmişi:

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu (1995). Yüksek Lisansını 'Ömer b. Abdülaziz Döneminde Mezhep Hareketleri' konusu ile Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Mezhepleri Tarihi bilim dalında tamamladı (2001). Doktora çalışmasına ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi bilim dalında devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde altı yıl öğretmenlik yaptı. 2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesinde göreve başladı. 2007-2011 yılları arasında “Aile ve Dini Rehberlik Büroları(Aile İrşat ve Rehberlik Büroları)”nın aktif hale getirilerek ülke genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarında bulunup üç yıl genel koordinatörlüğünü üstlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının birlikte yürüttüğü, hazırlık çalışmaları 2008 yılında başlayan “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması” projesinin ilk dört yılı Başkanlık uygulama ve proje yürütücüleri arasında yer aldı. 2012-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda Din Hizmetleri Uzmanı olarak görev yaptı.2017 yılında Kayseri’ye İl Müftü Yardımcısı olarak atandı. Kadın ve İnsan Hakları alanında ulusal ve uluslararası sivil toplum çalışmalarında bulundu. Diyanet Aylık Dergi, Çocuk Dergisi ve Aile dergilerinde yayınlanmış çeşitli yazıları bulunmaktadır. Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.



İHA-Kayseri Gündem

