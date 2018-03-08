Kadınlar 8 Mart için alanlardaydı

Cumhuriyet Meydanında yapılan açıklama öncesinde kadın STK’lar ve bazı siyasi partilerin kadın kolları üyeleri Atatürk huzurunda çelenk sunumu gerçekleştirdi. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, kadın STK’ların oluşturduğu Kadın Platformu adına Türk Kadınlar Birliği üyesi Bahar Özbey açıklamada bulundu. Dünyada, 2018 yılı 8 Mart etkinliklerinin ‘Değişim İçin Cesur Ol’ etiketiyle yürütüldüğünü hatırlatan Özbey, kadına yönelik cinsiyet eşitsizliği sorununa değindi. Cinsiyet eşitsizliğinin en yaygın görüldüğü alanların başında siyaset geldiğini vurgulayan Özbey, “Kadınlar siyasette özellikle de karar mekanizmalarında yeterince yer alamamaktadır. Siyasi parti kadın kolları genel olarak mahalle toplantıları, ev gezileri, kermes, hasta ziyareti ve yardım çalışmaları gibi siyasi getirisi düşük ikincil faaliyetler yürütmektedir. Parti içinde siyasi bir yapıdan ziyade sosyal bir kuruluş gibi davranmaktadır. Bu şekilde, kadın sorunlarının siyasete taşınması ve kadınların karar mekanizmalarında temsilinin artırılması oldukça güçtür” dedi.



“Cinsiyete dayalı eşitsizlik her alanda hüküm sürüyor”

Türkiye’de kadın istihdamında da cinsiyete dayalı eşitsizliğin görüldüğünü kaydeden Özbey, dünyanın 144 ülkesinde arasında 128’inci sırada yer alan Türkiye’nin söz konusu olumsuz pozisyonunun değiştirilmesi için pozitif ayrımcılık uygulamalarının artırılması gerektiğini ifade etti. Özbey, son zamanlar çok sık gündeme gelen, cinsel taciz ve tecavüz vakaları karşısında ise, İstanbul Sözleşmesindeki kararların uygulanması gerektiğine dikkat çekti.



“Cumhuriyet kazanımları kadınlar için önemli”

Özbey’in ardından, Cumhuriyetçi Kadınlar Birliği Kocasinan İlçe Başkanı Zeliha Parkan açıklamada bulundu. Türk kadının, dünyadaki birçok ülkeden önce bazı haklara sahip olduğunu hatırlatan Parkan, Cumhuriyet değerlerinden asla taviz verilmemesi gerektiğini dile getirdi.



“Erkek şiddetine karşı çözüm cezaların artırılması değil, eğitim politikaları”

Son olarak basın açıklamasında bulunan Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Ezgi Yıldırım Çölkuşu ise, son zamanlarda yaygınlaşan erkek şiddetine karşı cezaların artırılmasının çözüm olamayacağını, söz konusu sorunların topyekûn bir eğitim programı ile aşılabileceğini ifade etti.



Basın açıklamaları, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

İHA