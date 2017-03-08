Kadınlar Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende kadınlar Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Kadınlar adına, Kayseri Barosu Kadın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bugün emekçi kadınlar olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün, 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisinin, daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladığı, ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçinin can verdiği gündür" ifadesinde bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarihimize baktığımızda, kadının toplumumuzun bir ferdi olarak hak ettiği yere ulaşması açısından diğer milletlere örnek teşkil ettiğini görmekteyiz. Bizler Milli Mücadelede adını tarihe yazdıran, gönüllü asker, kalemi çok güçlü olan Onbaşı Halide Edip’in; “Harpten, ateşten korkmaz mısın?” sorusuna, “Muharebe bana düğün gelir” diyerek cephede çavuş olarak görev alan Kara Fatma’nın; daha bir yıllık evli iken eşinin yanında mücadeleye katılan Gördesli Makbule’nin, cephede ölen eşinin intikamını almak için Milli Mücadelede görev alan Binbaşı Ayşe’nin torunlarıyız.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Dünyada hiçbir milletin kadını Türk Milleti kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Türk Kadını kadar emek verdim diyemez” ifadesinde olduğu gibi, Türk Kadınının bugün de ülkemizi, Cumhuriyetimizi aydınlık yarınlara taşımak için tereddüt etmeyeceğinden kimsenin kuşkusu yoktur.

Bu nedenle, gerek iş hayatında, gerekse toplumsal hayatta hak ettiğimiz değeri görene kadar, güçlü irademiz ve bir o kadar da hassas bedenlerimiz ve ruhumuzla mücadeleye devam etmeliyiz.

Aile kurumunun temel taşı, hatta temelini oluşturan, emekleri göz ardı edilemeyecek düzeyde büyük, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınların, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin sorumluluğudur.

Bu anlamda, mücadelemizin temelini oluşturan cinsiyet ayrımının olmadığı, kadının temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterildiği, daha eşit ve daha yaşanılır bir dünya dileğiyle, tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz."