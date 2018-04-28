“Kadınlar Söz Sahibi”

Kayseri başta olmak üzere ülke genelinde üye belirten Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası Şube Başkanı Muhlise Kahveci, Genel Sekreter Mehtap Eroğlu, Genel Teşkilat Sekreteri Resmiye Erdinç, Yönetim Kurulu Üyesi Şerife Akdemir ile birlikte Kayseri’de Sağlık ve Sosyal alanında çalışan anneleri üye yapmaya devam ettiklerini kaydetti. Sendikada artık kadınların söz sahibi olduğunu söyledi.

“Kadınlar artık söz sahibi”

Kadın yöneticileri ile birlikte Gazetemizi ziyaret eden Başkan Kahveci, şöyle konuştu; ” Sendika yönetimim özellikle bayanlardan oluşmasının nedeni Salık ve Sosyal alanında çalışan emekçilerin yüzde 80’ni kadın. Ayrıca erkek yönetim kurulu oldukça fazla. Artık yönetimlerde kadınlarımızın da olması ve yöneticilikleri çoğalması açısından böyle düşündük. Aslında daha önce sendikamızı kurmadan önce bir başka sendikaya üye olmuştuk. Bu sendikada beyler vardı kadınlar hep geri plandaydı. Tüm İş konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, bey sendikalaşmamızda çok yardımcı oldu. Kendisine sizler aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Elbette daha önce üyesi olduğumuz sendikada olumsuzluklar bizi sendika kurmamıza vesile oldu diyebilirim.”

“Bakıcı anneleri bekliyoruz”

Başkan Kahveci, kayseri genelinde bakıcı olarak çalışan tüm anneleri sendikaya üye olmaya davet etti. Kahveci; “ Aile Sosyal Politikaları İl Müdürlüğü Sosyal Hizmetlerde çalışan çok sayıda bakıcı anneler var. Bu kadınların emekleri çok değerli. Elbette bu emeklerine sahip çıkacak bir sendikaları var. Anne bakıcılarının tamamını üye olmaya davet ediyoruz. İlk etapta Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal hizmetlerde çalışanları kayıt etmeye başladık. Sosyal hayatın çalışan anneler, bakıcılar mutlaka sendikalı olmalı. Alın terlerinin karşılığını eksiksiz almalı. Bu haklarını korumak sendikamızın boynunu borcu” dedi.

“1 Mayıs’ta bayram yapacağız”

1 Mayıs İşçi Bayramında sahada olacaklarını kaydeden Başkan Kahveci, “İşçi kabirlerini ziyaret edip dua edeceğiz. Kadın işçilerimizle birlikte olup 1 Mayıs Bayramını bayram gibi yaşayacağız. Emekçi kadınlarımız kutsal bir iş yapmaktadırlar. Hasta bakıyorlar, çocuk bakıyorlar. Yaşlı, genç ayırt etmeden hizmet veriyorlar. 1 Mayıs resmi bayram o halde bayram havasında yaşanmalı. Bizde Sendika olarak emekçi kadınlarımızla birlikte olacağız ” ifadesini kullandı.



Haber-Foto: Tuba Köksal/Remzi Yıldırım

