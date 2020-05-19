“Kadir Gecesi, bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır” İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajında, "Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebe ile bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır" dedi.

19 Mayıs 2020 Salı 12:14