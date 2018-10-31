Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kafası Günden Güne Büyüyen Minik Dilara Yardım Bekliyor

Kayseri'de 6 aylıkken hidrosefali tanısı konulan 15 aylık Dilara Semina’nın annesi Gül Pınar Karavaş, çocuğunun ameliyatını yapabilecek bir doktor bulamadıklarını söyleyerek, “Bebeğimin her gün ölüme yaklaştığını bilmek çok zor” dedi.

Kafası Günden Güne Büyüyen Minik Dilara Yardım Bekliyor

Kayseri’de 6 aylıkken hidrosefali (beyin omurilik sıvısının çoğalmasıyla, beyin karıncıklarının, kimi zaman da kafatasının büyümesine yol açan bir hastalık) tanısı konulan 15 aylık Dilara Semina Karavaş’ın çaresizliği yürekleri burkuyor. Anne Gül Pınar Karavaş’ın iddiasına göre ‘Yapılacak bir şey yok’ denilerek evine gönderilen minik Dilara’nın kafatası günden güne büyüyor.

Anne Gül Pınar Karavaş, kızının iyi olmasını istediğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi. Gül Pınar Karavaş, “Ben kızımın iyi olmasını istiyorum. Kafası şu anda 70 santimetreyi geçti. Bebeğimin her gün ölüme yaklaştığını bilmek çok zor. Bebeğimi ameliyat edip şant takabilecek bir doktor istiyorum. Kayseri’deki doktorlar bunu yapmayacağını söylüyor. Dilara 6 aylıkken bu tanı konuldu. Tanı konulduktan sonra bir süre yoğun bakım servisinde kaldı ve taburcu oldu. ‘Yapılacak bir şey yok’ denildi. Şant takılsa bile hiçbir fayda göremeyeceğini söylediler. Bebeğimi resmen ölüme terk ettiler. ‘Kafası büyüyecek ve ölecek’ dediler” ifadelerini kullandı.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerHidrosefaliYardım BekliyorSAĞLIKBebek Sağlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.