KALE MAYIS’TA AÇILIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, katıldığı bir televizyon programında Kayseri Kalesi, Camii Kebir bölgesindeki dönüşüm projesi, ekmek fiyatları, Hava İkmal Şehir Parkı projesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ve adaylık konusunda açıklamalarda bulundu.Tarihi Kayseri Kalesi ile ilgili olarak yapılan inşaatın zamanında bitirildiğini ve bakanlığa teslim edildiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "İçeride teşhir ve tanzim işi ile ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Burada gözüken şu dış kale surlarının da restorasyonuna başladık. Kalenin içinde bir göçük olmuştu. 30-40 yıldır restore edilmeyen kale surlarının içine siz risk olur misafir alırken... Biz bir an önce restorasyonunu yapmak istedik. Geçtiğimiz yılın fiyatları ile 13-14 trilyon liralık bir iş. Normal inşaat yapmaya benzemiyor. Proje takvimine göre devam ediyor. Biz bunun bitmesini beklemeyeceğiz. Kalenin girişinde önlemlerimizi alarak kalenin içini bu yıl Mayıs veya Haziran ayında açacağız. Önümüzdeki günlerde Turizm Bakanımız Kayseri’de olacak ve burayı inceleyecek. Herhangi bir eksiklik varsa onları da tamamlayarak kaleyi açacağız. Açtığımız zaman da kaleye gelen birilerinin içerideki müzede eserleri görmeleri, bölgede çıkan tüm tarihi eserlerin sergilendiği bir mekan olacak.Kalenin içinde sadece müzeyi gezmek için girilmez, farklı etkinlikler olacak. Meydan ve Hunat Camii’ne bakan iki büyük burç var. Projede değişiklik yaparak burada bir çelik asansörle burcun üzerinde bir kafeterya yapalım istiyoruz. Kayseri’ye gelen biri burcun üzerinde şehrin manzarasını seyrederken kahvesini içsin diye düşündük. Kaytur’un fiyatları ile… " dedi.Çelik, "Camii Kebir çevresi ile alakalı temelde hedefimiz buradan çıkan Kurşunlu Camii’yi görsün. Burayı boşaltacağız ama bir fonksiyon yükleyerek boşaltacağız" diyen Başkan Çelik, "İstanbul Eyüp Sultan’daki gibi bir kendi manevi havasının teneffüs edilebileceği bir mekan haline getirmeyi hedefliyoruz. Namaz kılınacak yeni alanlar olacak. Yıkmadan önce Sahabiye’de ne yaptıysak, hukuk ve kanunlar bir tarafa, kanun ne diyorsa onu yapacağız ama insanların da rızasını alacağız. Esnaflarımızın hakkını yemeyeceğiz. Herkesin hakkını korumak bizim boynumuzun borcu. Şehrin meydanından Erciyes’e bakarken silueti bozan 3 yapı var. Buraları taşıyacağız. Meydandaki bu çirkinliği kaldırmak için değmez mi değer. Hak sahiplerinin hepsinin rızasını alarak mükemmel bir proje tasarlıyoruz. Kayseri’ye yakışır bir işti denilecek bir proje ortaya çıkaracağız.Çarşıya gelenlerin hemen girip çıkacağı yerin altına iki katlı otopark yapacağız. Pamukhan ve Vezirhanı ortaya çıkacak. Tarihi yapıların hepsini koruyacağız ve ortaya çıkaracağız. Şehrin bazı değerlerini yok etmeyeceğiz, şehrin hafızasında olan yerler kalacak" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:"Toplu taşıma, su ve ekmek konusunda vatandaşlarla daha çok muhatap oluyoruz. Bakın biz ekmek fabrikamızı açmamış olsak şu anda 1.5 TL’ye ekmek yiyecek olurduk. Geçtiğimiz hafta önüme gramı yeniden 250’ye çıkaralım, fiyatı yükseltelim diye bir karar geldi. Bir dursun ve inceleyelim dedik.3 yıldır üzerinde durduğumuz projede bir bürokratik işlemlerden dolayı bu sürdü. Belli bir ön mutabakat sağlandı. Milli Savunma Bakanımız ile yapılan ön görüşmenin neticelerini Sayın Haseki Bakanımız açıkladı. Haseki Bakanımız büyük bir şehirde bir Cuma camisine de ihtiyaç var. Büyük bir yerde planlayalım dedi. O da uygun görüldü. Fabrika yerinde kalacak. Biz sadece tapusunu istemiyoruz, orada hiçbir ticari mekan, otel veya kule gibi ticari alan olmayacak. Bu bölgeyi halkımızın kullanımına açacağız ve yemyeşil bir alan olacak.Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çok zor bir proje olmasına rağmen 2 yıl içinde bitirdik ve hafriyatına başlandı. O bölge için ihtiyaç olacak cami ve36 derslikli okulu hemen yapacağız. Spor salonu, laboratuvarı ve öğretmen odaları da olacak. Temeli atılacak ve camiyi Recep Mamur Bey yapacak. O üstlendi. Kayseri’nin de bu güzelliği var. Bir hayırseverimiz üstleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ile Turizm Bakanımız temeli atacak.Sahabiye Projesi’nde etaplama değişikliği oldu. Eski evlerden başladık. Vali konağı, şehir tiyatrosu ve olgunlaştırma enstitüsünün olduğu binalar korunacak. Yine tarihi eserler korunacak.Şu anda önümüze gelmiş bir konu yok. Her şey zamanında yapılacak. Genel Başkanımız ve Başbakanımızın da açıkladığı şu an itibari ile bir erken seçim yok. Herhangi bir ittifak olursa biz Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda hareket ederiz. O konuda sıkıntı yok. Ola ki farklı tarzda bir birliktelik olursa Genel Merkezimizin aldığı karara, teşkilatçılığın ne demek olduğunu iyi bilen biri olarak alınan karara biz uymakla mükellefiz. Adaylık konusuna gelince Mustafa Çelik hiçbir konuda ben şurada olacağım diye ortaya düşmedi. Bundan sonra da düşmez. Eğer bir hizmet yapılacaksa, yaptığınız iş ortada görünüyorsa zaten siz istemeseniz bile o noktaya gelmiş oluyorsunuz. Şu hizmet dönemi arasında göreve geldik. O süreyi en iyi şekilde doldurmaya çalışıyoruz. Eğer yaptığınız hizmetler bir başarı olarak görünüyorsa siz isteseniz de istemeseniz de aday olarak gösterilirsiniz. Bir yeri istemekle olmuyor.AK Parti’nin diğer partilerden en önemli özelliği bu. Bir isim tespit edileceği zaman yönetilecek olan insanların görüşlerine başvurulur ve bu birikimler değerlendirilerek karar verilir. Partimiz sahada ölçüm yapıyor, performans değerlendirme raporları hazırlanıyor. Herkesin karnesi önünde. Bizim yaptığımız ve genel merkezin yaptığı anketlerde üst seviyelerde memnuniyetler çıkıyor. Oy verme oranı ise yüzde 60’ların üzerinde. "