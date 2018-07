Kalkan: “Başkanlık Sistemi eğitimin hantal yapısına çare olabilir”

İldeki basın mensuplarıyla bir araya gelen Eğitim Bir Sen 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, son günlerde eğitim alanındaki gelişmeler ve Eğitim Bir-Sen’in faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Kalkan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



“Eğitim sistemi Türkiye’nin başarısından nasibini alamadı”

“Türk eğitim sistemi eğitimcilerin velilerin ve öğrencilerin doğrudan ya da dolaylı etkilendiği bir alanı oluşturmaktadır. Türkiye sın on beş yılda hayatın birçok alanında çok nitelikli çalışmalara ve başarılara imza atmıştır. Eğitim sistemi bu başarıdan nasibini alamamıştır.

En büyük eleştiri Türk eğitim sisteminin kendi geleneğini oluşturamamamsıdır. Sürekli sistem değişikliği, sınav sistemlerinde zamansız ve plansız değişiklikler, çalışanları ilgilendiren alanlarda atama, kariyer, performans gibi alanlarda her bakanın farklı uygulamalar yapmak istemesi eğitim camiasını öngörüde bulunamaz hale getirmiştir.

Başkanlık sisteminden beklentimiz eğitim bürokrasisini hesap verebilir pozisyona getirmesi, başarısızlıkla sonuçlanan değişikliklerin planlayıcılarının sorumlu tutulması, beşer yıllık kalkınma planına benzeyen planlamalar yapılması, eğitimin yapboz tahtasına dönüştürülmemesi, istişare mekanizmasının devreye alınması, çalışan memnuniyetinin azami ölçüde sağlanması, verilen vaatlerin bir an önce gerçekleşmesi mağdur değil memnun eden politikalar yürürlüğe konmalıdır.”



“Beklentimiz sürekli değişmeyen sabit bir sistem oluşturulması”

“Milli Eğitim Bakanlarının söylemleri ve eylemleri eğitim çalışanlarının imajı konusunda etkili olmaktadır. Bir bakan öğretmenler yatıyor, üç ay tatil yapıyor gibi açıklamalarda bulunmuştu. Bu talihsiz açıklama uzun yıllar öğretmene yaptırım, şiddet ve itibar kaybı olarak dönmüştür. Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk performans sistemini uygulamayacağını, ALO 147 şikayet hattını kaldıracağını, öğretmenin gönüne dokunmadan eğitimde başarılı olunamayacağını açıklaması kırgın ve küskün olan eğitim camiasını mutlu etmiştir.

Beklentimiz özellikle kariyer basamaklarının tekrar uygulanması, şiddet konusunda Sağlık Bakanlığını örnek alarak eğitimciye şiddet uygulayanlara ciddi yaptırımlar getirmesi, eğitimin omurgasını oluşturması ve eğitimin sürekli değişmesi yerine sistem oluşturmasıdır.”



Kitap Okuma Projesi yaygınlaştırılacak

“Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap okuma projesi sendikamızın prestij projeleri arasında yer almaktadır. Kayseri’deki 20 okuldan 200 öğrenci belirlenen 6 kitabı rehber öğretmenler eşliğinde okudular, kitapla ilgili kompozisyonlarını yazdılar. Her kitabın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü altınla ödüllendirildi. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu çalışmayı tüm Kayseri’ye yaymayı planlamaktayız. Belediye Başkanlarımızı ziyaret ederek bu güzel çalışmaya onların da ortak olmalarını talep edeceğiz. Eğitim Kültür ve Gençlik Merkezi Sendika Şubemizin Türkiye’ye öncülük ettiği bir çalışmasıdır. İlk olarak Kayseri şubemiz ikinci bir mülkü satın almış eğitim gençlik ve kültür merkezi olarak üyelerinin ve tüm Kayseri’nin hizmetine sunmuştur. Bu güzel mekanda kariyer günleri, kitap okuma buluşmaları, sinema izleme günleri, hadis okumaları, konferanslar, paneller ve teşkilat çalışmaları yapılmıştır. Eğitim gençlik ve Kültür merkezimiz Kayseri’de isteyen herkesin program yapacağı niteliktedir ve bu imkanı şehrimizin kullanımına sunmaktan ve siz değerli basın mensuplarını ağırlamaktan büyük bir mutluluk duymaktayız.”



Okul ziyaretleri devam ediyor

“Tüm okullarımızı her yıl mutlaka ziyaret etmekteyiz. İlçelerdeki, mahallelerdeki okullarla sürekli iletişim halindeyiz. Eğitim alanında sahaya hakimiz. Öğretmenler odasının gündemi bizim gündemimizi belirlemektedir. Okul müdürlerimiz ve işyeri temsilcilerimizle karşılaşılan sorunlar çok hızlı bir şekilde bize intikal etmektedir. Masa başı eğitimciliği yapmıyoruz. Eğitim çalışanlarının iyi ve kötü gününde mutlaka yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu birikimimizi Milli Eğitim Müdürlerimizle paylaşmak ve paydaş olmanın sorumluluğu ile sürece katkı sağlamak bizleri mutlu etmektedir.



“Mülakat uygulaması devletle milleti karşı karşıya getiriyor”

“Mülakat uygulaması kalpleri kırmakta, devlet ile milleti karşı karşıya getirmektedir. Özellikle öğretmen alımlarında KPSS puanına göre atama yapılması gerektiği genel merkezimiz de biz de her platformda gündeme getiriyoruz. Devlet vatandaşları arasında itibar sınıflandırması yapmamalıdır. Terör örgütleri ile bağlantısı olamayan her öğretmen adayı müteber vatandaş olmalıdır.”



“Kayseri idareci atamalarında kötü bir sınav verdi”

“İdareci atamalarında son iki yıldır Kayseri çok kötü bir sınav vermiştir. Eğitim camiası ikiye bölünmüş benim adamım senin adamın kavgasına heba edilmiştir. Bizim genel bakışımıza göre eğitim yöneticileri başarılı ise görevine devam etmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı okul müdürlerini mülakat uygulamasını da kaldırmıştır.”



“Sivil toplum çalışmalarını kurumsallaştırdık”

“Sivil Toplum Çalışmalarını kurumsallaştırdık. Sivil toplum artık yeni dünyanın etkili güçleri arasındadır. Hayatı ilgilendiren her alanda STK’lar kamu hizmeti görmektedir. STK çalışmaları ciddi yapılmalıdır, kamu hizmeti verildiğinin farkında olarak sorumlu davranılması gerekmektedir. Resmi ve özel kurumlarla istişare, teklif ve eleştirileri ile karar alma sürecinde etkili olmaktadır. Eğitim Bir Sen ve Memur Sen olarak kamuoyunu bilgilendirme, sosyal sorumluluk çalışmalarında bulunma, eğitim ve kültür alanında arge çalışmaları ile önerliler sunma gibi çalışmalar yapmaktayız.

Genç Memur Sen ve ADEM Kulübü çalışmaları ile gençlerin kendilerini nitelik ve nicelik bakımından geliştirmelerini sağlamaya çalışmaktayız. Özellikle ADEM Kulübü üniversite öğrencilerine yönelik akademik ve kültürel çalışmalarla bir çığır açmaktadır. Haz ve hız çağının gençlerini değerlerinden, vatan millet sevgisinden mahrum yetiştirilmesine itiraz ediyoruz ve sadece zekanın ve akademik başarının yeterli olmadığını 15 Temmuz kalkışmasında gördük. Bu amaçla gençlerimizin ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.”