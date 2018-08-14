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Kalkan: “Emperyalizmi Yeneceğiz”

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, “Emperyalizmi yeneceğiz” dedi. 

Kalkan: “Emperyalizmi Yeneceğiz”

Son günlerde Türkiye'ye yönelik dış kaynaklı ekonomik saldırıların protesto edileceği geniş katılımlı kitlesel basın açıklaması 14 Ağustos 2018 salı günü 12:30'da Kayseri Cumhuriyet meydanı'nda yapılacak. 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan tüm Kayserilileri "Emperyalizme ve Küresel Dayatmalara Hayır" mitingine davet etti. 
Kalkan konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı: 
“Milletimiz Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde vatanını korumak için nasıl mücadele ettiyse küresel dayatmayada aynı kararlılıkla mücadele edecektir. 14 Ağustos 2018 Salı günü Kayseri Gönüllü Kültür Teşekküleri ve Memur-Sen'in düzenleyeceği kitlesel basın açıklamamıza tüm sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bizim tek vatanımız var. O da Türkiye'dir. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız.” 

İHA

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