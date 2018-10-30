Kamçı: “Cumhuriyet bağımsız varlığımızın miladıdır”

Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, 2'inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Ercan Teke, 2. Hava Ulaştırma Ana üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selçuk Aygün, rektörler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, STK başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



Resepsiyon Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı’nın davetlileri karşılaması ile başladı. Cumhuriyet konulu sinevizyonun izlenmesinin ardından konuşan Vali Süleyman Kamçı, şunları söyledi:



“1. Dünya Savaşından yenik olarak çıkan Osmanlı Devleti, İhtilaf Devletlerince dört bir yandan işgal edilmiştir. Milletimizi Anadolu’daki küçük bir bölgeye mahkum etmek isteyen devletlerin, haksız işgallerine karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Milli Mücadele başlatılmıştır. Her karışı işgal edilen topraklarımızın, kurtuluşu için büyük zorluklar, yokluklar ve fedakarlıklar içinde verilen milli mücadele, bugün hür ve özgür olarak varlığımızı devam ettirmemizin de miladı olmuştur. Milli birlik ve beraberlik ruhu ile hafife alınmayacak güçte düşmanlara karşı kurulan bu büyük zafer 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanı ile taçlandırılmıştır. Cumhuriyet’i ayakta tutan yegane kuvvet milletin ta kendisidir. Türk milleti Cumhuriyet’i benimsemiş ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Türk milletine bırakılmış en büyük miraslardan olan Cumhuriyet, bağımsızlığımızın ve demokrasimizin de temelidir. Cumhuriyet yönetimi ile hukuk, insan hakları ve demokrasi alanlarında ülkemizde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hiçbir ayrımcılığı kabul etmeyen, Cumhuriyet idaresinde sadece hukukun üstünlüğü kabul edilebilir. Demokratik seçimlerle ve halkın tercihi ile Cumhuriyet tarihi boyunca iş başına gelen hükumetler, devletimizin ve milletimizin temsilcisi, demokrasi ve Cumhuriyet’imizin teminatı olacaktır. Bilimde, teknikte, sanayileşmede, ekonominin her alanında, alın teri dökmek, başarılı olmak ve yönetmek mecburiyetindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizin kuruluşunda hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için, tüm zorluklara ve tehditlere rağmen, çok çalışarak, ülkemizi daha güzel günlere hep birlikte ulaştıracağız.”



Ardından, üzerinde ‘Cumhuriyetimizin 95. Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun' yazılı pasta kesildi. Resepsiyonun sonunda Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı resepsiyona katılan davetlilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.



