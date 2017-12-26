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Kamçı, vatandaşın sorunlarını dinledi

Vatandaşlarımızın istek, talep ve önerilerini alarak değerlendirmek üzere düzenlenen Halk Günü Toplantısı Vali Süleyman Kamçı başkanlığında yapıldı.

Kamçı, vatandaşın sorunlarını dinledi

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılan toplantıda vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini Vali Kamçı’ya iletti.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini alıp, değerlendirmek için her ay düzenlenen halk günü toplantısına Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Her ay düzenli olarak vatandaşlarla bir araya geldiklerinin altını çizen Vali Kamçı, bu toplantılar sayesinde halkımızla daha sık bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Vali Süleyman Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi.

(Kurum haberi)

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KayseriSüleyman Kamçı
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