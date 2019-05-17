Kampanya dönemi çalışmaları 14 milyon TL’ye mal oldu

Verimliliği, kalite standartlarını, müşteri memnuniyetini artırmak ve yönetimin belirlediği hedeflere ulaşmak azim ve gayreti içerisinde Kayseri Şeker Fabrikası işletme kısmında 25 Mühendis ve 343 teknik personel ile yapılan 2019 revizyon çalışmaları kapsamında, sadece kömürlü kazanlarda daha verimli bir yanma ortamı sağlanarak CO2 salınımı düşürülmesi için başlatılan otomasyon sistemi ile kazanlardaki modifikasyon çalışmaları yatırım maliyetinin 3 milyon TL değerinde olduğu, rafineri kısmındaki pişirim kazanlarına ait kullanım ömrünü tamamlamış 1,5 metre çapında çelik vakum boruların değiştirildiği, 64’ncü kampanya döneminde 500 metreküp kapasiteli kireç ocağının devreye girmesiyle hizmet dışı kalan 75 ve 90 metreküp kapasiteli iki adet kireç ocağının da 65. kampanya dönemi öncesinde söküm işlemlerinin devam ettiği belirtildi.







Ayrıca; revizyon çalışmaları kapsamında türbin bakımlarının, tüm dişli kutuları, motor ve pano bakımlarının yanı sıra rafineri kısmında kristalizatör boru hatlarında değişimlerinin devam etmekte olduğu, kazan ızgaralarının sökülüp temizlendiği, tahribata uğrayan kazan duvarlarının yıkılarak yeniden inşa edildiği, baca fanlarının değiştirildiği, vanaların tamamının sökülüp bakımları yapılarak 65’nci kampanya dönemine hazırlanmakta olduğu belirtildi.

