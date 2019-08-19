Kamu-Sen’den zam protestosu

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciği üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek, hükümetin memurlara yönelik yeni zam teklifini protesto etti. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal açıklamalarına, “Hepinizin bildiği gibi 3 milyon memur, 2 milyon emekli, aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren, nüfusumuzun 4’te 1’inin iki yıllık geleceğini şekillendirecek toplu sözleşme görüşmeleri büyük bir hayal kırıklığına doğru gitmektedir” ifadeleriyle başladı.
Kamil Ünal, “Geçtiğimiz yıl gerçekleşen resmi enflasyon %20,3 oldu. 4 kişilik ailenin vaz geçemeyeceği, zorunlu harcama tutarı 1032 lira artarken, memur maaşlarına koca bir yıl için toplam 441 lira zam yapıldı. TÜİK’in açıklamasına göre yalnızca kiraya son bir yıl içinde gelen zam 100 lira. Ailenin aylık gıda harcamasına gelen zam ortalama 197 lira. Doğalgaza bir yıl içinde gelen zam %18,6. Elektriğe %34,8 zam yapılmış. Mutfak yangın yerine dönmüş, memurun, emeklinin bütçesi tarumar olmuş. Hem resmi rakamlar hem de yaptığımız hesaplar, memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösteriyor” diye konuştu.
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal açıklamalarında şunları söyledi: Hükümetin enflasyon hedefi; 2020 yılı için %9,8; ama memura ve emekliye reva görülen zam, 2020’nin tamamı için %8,2. 2021 yılı için %6; ama memura ve emekliye reva görülen zam, 2021’in tamamı için %6,1. Hedefler böyleyken şu anda yıllık enflasyon, yaz ayları olmasına rağmen %16,65. Çarşının, pazarın durumu ortadayken sadece kira ve gıda son bir yılda 297 lira zamlanmışken, bize teklif edilen %3,5; önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ortalama maaşa 140, en düşük maaşa 105 lira artış demek. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Hükümet, enflasyon hedefinin bile altında zam teklif ederek resmen bizleri sefalete sürüklüyor.
Biz buçuklu toplu sözleşmeleri çok gördük, memurun masada yarım puana nasıl terk edildiğine hep beraber şahit olduk. Birilerini bilmeyiz ama bu teklif bu bütçeyi kurtarmaz; %4 bize uymaz! Biz, bütün taleplerimizin haklı gerekçelerini açıklıyor, resmi verilerle destekliyoruz. Kamu işveren tarafından da %4 zammın gerekçesini bekliyoruz. Hedefiniz nedir, amacınız nedir? Enflasyon hedefinin %9,8 olduğu yerde memura %4+4 zam teklif etmenizdeki gerekçeniz nedir? Biz, toplu sözleşmenin başından beri hep ‘Hedef enflasyona endeksli maaş zammından vaz geçin’ dedik. Ama bu konuda bile bizi yanlış anladılar. Biz ‘Enflasyonun üzerinde zam yapın, refah artışı sağlayın’ dedik. Onlar, enflasyon hedefinin de altında teklif ettiler. Biz refah istedik; onlar sefalet önerdi. Biz, ekonomik kurtuluş istedik; onlar, ‘Esarete devam’ dedi. Buradan bir kere daha ilan ediyorum: Toplu sözleşme görüşmeleri normal seyrinde ilerlemiyor! Pazarlıkların başından beri ısrarla bir müzakere sürecine geçilmesi gerektiğini ifade ettim. Ne yetkili konfederasyon ne de işveren tarafı konuları müzakere etmeye yanaşmıyor. Sözleşmelilere kadro, vergi dilimleri, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler, bütün ek ödemelerin emekliliğe sayılması, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi, liyakati yerle bir eden, adaletsizliğin kaynağı mülakatın kaldırılması gibi bütçeye getireceği ekonomik yükü sınırlı olan ya da hiçbir mali yük teşkil etmeyen konular masadan kaçırılıyor. Maliyeti dahi olmayan konularda yıllardır çözüm bekleyen milyonlarca memur ve emeklinin beklentilerini boşa çıkarmak vicdani değildir. Neden yetkili konfederasyon hiç olmazsa bu konularla ilgili müzakereden imtina etmektedir? Süreç henüz sonlanmamışken, bir şansımız daha varken bu konularda adım atılması yönündeki ısrarımızı bir kere daha yineliyorum. Gelin bir memur paketi hazırlayalım ve bu saydığım konuları 1 Ekim’de TBMM gündemine getirerek memurlarımızın yaralarını bile nebze olsa da saralım. Bizim üretimden gelen gücümüz var. Bizim birlikteliğimizden gelen gücümüz var. Kamu görevlileri ve emeklilerle adeta alay edenlere verilecek güçlü bir cevabımız elbette vardır. Milyonlarca dar ve sabit gelirliyi enflasyona ezdirecek bu yaklaşımı kabul etmiyor, bu teklifi yok sayıyoruz. Kamu işverenin tez zamanda mali ve diğer taleplerimizi içeren yeni bir teklif paketi sunmasını istiyoruz. “Eylem kültürümüz var” diyenleri de bu kültürlerini bir kere olsun memur ve emekliler için hayata geçirmeye davet ediyor, alanlara bekliyoruz. 420 bin üyemizle, haklarımız için yapılacak her türlü mücadeleye yasal sınırlar içinde olmak kaydıyla desteğe hazır olduğumuzu buradan bir kere daha ilan ediyoruz. Bizim mangal gibi yüreğimiz, çelik gibi bileğimiz, hiç kimseye teslim etmediğimiz hür irademiz var. Bütçe onların, meydanlar bizimdir. Sendikaların er meydanı alanlardır ve alanlara ancak yüreği yetenler iner.”
Kamil Ünal, “Geçtiğimiz yıl gerçekleşen resmi enflasyon %20,3 oldu. 4 kişilik ailenin vaz geçemeyeceği, zorunlu harcama tutarı 1032 lira artarken, memur maaşlarına koca bir yıl için toplam 441 lira zam yapıldı. TÜİK’in açıklamasına göre yalnızca kiraya son bir yıl içinde gelen zam 100 lira. Ailenin aylık gıda harcamasına gelen zam ortalama 197 lira. Doğalgaza bir yıl içinde gelen zam %18,6. Elektriğe %34,8 zam yapılmış. Mutfak yangın yerine dönmüş, memurun, emeklinin bütçesi tarumar olmuş. Hem resmi rakamlar hem de yaptığımız hesaplar, memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösteriyor” diye konuştu.
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal açıklamalarında şunları söyledi: Hükümetin enflasyon hedefi; 2020 yılı için %9,8; ama memura ve emekliye reva görülen zam, 2020’nin tamamı için %8,2. 2021 yılı için %6; ama memura ve emekliye reva görülen zam, 2021’in tamamı için %6,1. Hedefler böyleyken şu anda yıllık enflasyon, yaz ayları olmasına rağmen %16,65. Çarşının, pazarın durumu ortadayken sadece kira ve gıda son bir yılda 297 lira zamlanmışken, bize teklif edilen %3,5; önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ortalama maaşa 140, en düşük maaşa 105 lira artış demek. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Hükümet, enflasyon hedefinin bile altında zam teklif ederek resmen bizleri sefalete sürüklüyor.
Biz buçuklu toplu sözleşmeleri çok gördük, memurun masada yarım puana nasıl terk edildiğine hep beraber şahit olduk. Birilerini bilmeyiz ama bu teklif bu bütçeyi kurtarmaz; %4 bize uymaz! Biz, bütün taleplerimizin haklı gerekçelerini açıklıyor, resmi verilerle destekliyoruz. Kamu işveren tarafından da %4 zammın gerekçesini bekliyoruz. Hedefiniz nedir, amacınız nedir? Enflasyon hedefinin %9,8 olduğu yerde memura %4+4 zam teklif etmenizdeki gerekçeniz nedir? Biz, toplu sözleşmenin başından beri hep ‘Hedef enflasyona endeksli maaş zammından vaz geçin’ dedik. Ama bu konuda bile bizi yanlış anladılar. Biz ‘Enflasyonun üzerinde zam yapın, refah artışı sağlayın’ dedik. Onlar, enflasyon hedefinin de altında teklif ettiler. Biz refah istedik; onlar sefalet önerdi. Biz, ekonomik kurtuluş istedik; onlar, ‘Esarete devam’ dedi. Buradan bir kere daha ilan ediyorum: Toplu sözleşme görüşmeleri normal seyrinde ilerlemiyor! Pazarlıkların başından beri ısrarla bir müzakere sürecine geçilmesi gerektiğini ifade ettim. Ne yetkili konfederasyon ne de işveren tarafı konuları müzakere etmeye yanaşmıyor. Sözleşmelilere kadro, vergi dilimleri, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler, bütün ek ödemelerin emekliliğe sayılması, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi, liyakati yerle bir eden, adaletsizliğin kaynağı mülakatın kaldırılması gibi bütçeye getireceği ekonomik yükü sınırlı olan ya da hiçbir mali yük teşkil etmeyen konular masadan kaçırılıyor. Maliyeti dahi olmayan konularda yıllardır çözüm bekleyen milyonlarca memur ve emeklinin beklentilerini boşa çıkarmak vicdani değildir. Neden yetkili konfederasyon hiç olmazsa bu konularla ilgili müzakereden imtina etmektedir? Süreç henüz sonlanmamışken, bir şansımız daha varken bu konularda adım atılması yönündeki ısrarımızı bir kere daha yineliyorum. Gelin bir memur paketi hazırlayalım ve bu saydığım konuları 1 Ekim’de TBMM gündemine getirerek memurlarımızın yaralarını bile nebze olsa da saralım. Bizim üretimden gelen gücümüz var. Bizim birlikteliğimizden gelen gücümüz var. Kamu görevlileri ve emeklilerle adeta alay edenlere verilecek güçlü bir cevabımız elbette vardır. Milyonlarca dar ve sabit gelirliyi enflasyona ezdirecek bu yaklaşımı kabul etmiyor, bu teklifi yok sayıyoruz. Kamu işverenin tez zamanda mali ve diğer taleplerimizi içeren yeni bir teklif paketi sunmasını istiyoruz. “Eylem kültürümüz var” diyenleri de bu kültürlerini bir kere olsun memur ve emekliler için hayata geçirmeye davet ediyor, alanlara bekliyoruz. 420 bin üyemizle, haklarımız için yapılacak her türlü mücadeleye yasal sınırlar içinde olmak kaydıyla desteğe hazır olduğumuzu buradan bir kere daha ilan ediyoruz. Bizim mangal gibi yüreğimiz, çelik gibi bileğimiz, hiç kimseye teslim etmediğimiz hür irademiz var. Bütçe onların, meydanlar bizimdir. Sendikaların er meydanı alanlardır ve alanlara ancak yüreği yetenler iner.”
Haber-Foto: Ekrem Nazlı