“KANAATİMİZİ BİLDİRECEĞİZ” Ak Parti’nin FETÖ ile herhangi bir şekilde adı geçen olası aday adayları konusuna hassasiyet göstereceklerini açıklayan İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ORAN Kalkınma Ajansı hakkında geçmişte yapılan FETÖ soruşturma dosyasında adı geçen şimdiki Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun durumuna ilişkin de, “Ancak her aday adayında olduğu gibi araştırmalarımızı yapıp her yer için 3-5 aday önerimizle birlikte, bu isimlere ilişkin kanaatimizi de ekleyip Ankara’ya bildireceğiz” dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 09:42