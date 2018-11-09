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“KANAATİMİZİ BİLDİRECEĞİZ”

Ak Parti’nin FETÖ ile herhangi bir şekilde adı geçen olası aday adayları konusuna hassasiyet göstereceklerini açıklayan İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ORAN Kalkınma Ajansı hakkında geçmişte yapılan FETÖ soruşturma dosyasında adı geçen şimdiki Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun durumuna ilişkin de, “Ancak her aday adayında olduğu gibi araştırmalarımızı yapıp her yer için 3-5 aday önerimizle birlikte, bu isimlere ilişkin kanaatimizi de ekleyip Ankara’ya bildireceğiz” dedi.

“KANAATİMİZİ BİLDİRECEĞİZ”
PALANCIOĞLU BERAAT ETMEDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Olmazsa olmazımız ve en önemli ilk kriterimiz, adaylarımızın hiçbirinin adının FETÖ gibi terör örgütleriyle hiçbir şekilde uzaktan yakından ilişkilendirilmemiş ve anılmamış isimlerden olmasıdır” sözlerine sonuna kadar bağlı kalacaklarını kaydeden AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu aday adayları ile ilgili nihai kararı Ankara’nın vereceğini söyledi. Başkan Çopuroğlu ayrıca Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ile ilgili bu tür iddialar için de, “Ben Palancıoğlu’nun beraat ettiğini sanıyorum, beraat etmedi mi” dedi.

AJANS’TA FETÖ SORUŞTURMASI

ORAN Kalkınma Ajansı’nın bir önceki Genel Sekreteri Kamil Taşçı tarafından iki kere hazırlanan, ORAN Kalkınma Ajansı Paralel Yapı Faaliyetleri soruşturması ve FETÖ/PDY şeklindeki soruşturma raporlarında, o dönemde bir süre Genel Sekreterlik yapan Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun da adı yer almıştı.

FETÖ AJANSTA 5 YIL ETKİNMİŞ

Söz konusu ORAN Kalkınma Ajansı’na ilişkin resmi olarak en üst düzeyle yapılan soruşturmada, önceki adıyla Paralel Devlet Yapılanması ve sonrasında da FETÖ’nün kurumda beş yıl süreyle çok etkin olarak ciddi faaliyetler yürüttüğü belirtilmiş ve rapor gereği yapılmak üzere ilgili tüm birimlere teslim edilmişti.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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