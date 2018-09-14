KANMAYIN HEPSİ YIKILACAK  

İddiaya göre, hazine arazileri tespit ediliyor ve bunların üzerine “hızlı kondu” diye tabir edilen bir konteyner koyulup arazinin bir kısmına da küçük düzenlemeler yapılıyor. Sonra da bölgesine göre ilgili resmi kuruma yapı izin belgesi almak için imar barışı başvurusu yapılıyor. Ardından da bakanlık tarafından belirlenecek olan bir miktar para da ödenerek hazine arazisinin tamamı vatandaşın üzerine geçirilmiş oluyor.



Çevre ve Şehircilik Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu bu iddianın belki bazı fırsatçılara cazip gelebileceğine dikkat çekerek, “Ancak mümkün değil. Birincisi imar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapılanmaları kapsıyor. Ardından bu yapılara ilişkin uydu fotoğraf merkezimizden kontroller yapılıyor. Bakanlığımız bu uygulamaya geçmeden tüm Türkiye’nin uydu fotoğraf çalışmasını yapıp arşivini hazırladı. Eğer o fotoğraflarda söz konusu yer yoksa belge alması mümkün değil” dedi.

İl Müdürü Livdumlu, “Mümkün değil de, hadi diyelim, fotoğraf yer almasını da bir şekilde hallettiler. Bunun ardından da ikinci aşamaya geçiliyor. O tarihten önce yapıldığı söylenen bu yere ilişkin geçmişe yönelik hiç değilse inşaat elektriği ya da suyu kullanımına dair belge istiyoruz. Bu sözleşme olabilir. Bu fatura olabilir. Ya da bu ilgili kurumlardan alınan resmi bir belge olabilir. Dolayısıyla öyle hızlı kondu gibi konteyner koyup sonra da hazine arazisini ele geçirmek gibi kötü niyetli işler mümkün değil. Buna izin vermeyiz. Her türlü ihbara da açığız” diye konuştu.









