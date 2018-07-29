‘Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2018’in 3’üncüsü yapılacak

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kapadokya Uluslararası IP Günlerinde Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları konusundaki sorunları ele alınarak çözüme yönelik workshoplar yapılacak.



Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların da katılım göstereceği üç gün boyunca devam edecek olan etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan şunları söyledi Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak, Fikri Mülkiyet Hakları konusunda ülkenin hak ettiği seviyeye ulaşabilmesi adına gerekli çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda, Kapadokya Uluslararası IP Günlerinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini dile getiren Doğan, “Türk Patent ve Marka Kurumu, Texas A&M University, MIT University - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve European IPR Helpdesk gibi kurum ve kuruluşların yanında ulusal ve uluslararası patent danışmanlık firmalarının da üst düzey yönetici bazında katılım göstereceği, Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları alanında workshop, konferans, panel ve çalıştay şeklinde planlanmıştır. Etkinlik boyunca üzerinde durulacak konular yine teknoloji transfer ofisi profesyonellerinin gelişimine katkı sağlayacak, fikri haklar modülünün yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmaya yönelik önemli konu başlıklarından oluşmaktadır.Türkiye’deki birçok üniversitenin teknoloji transfer ofisi fikri mülkiyet hakları profesyonellerinin katılım göstermesi beklenen organizasyon, 5-7 Eylül 2018 tarihlerinde Kapadokya yöresinde gerçekleştirilecektir. Teknoloji transferinin temeli olan Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları konularının kanaat önderleri tarafından değerlendirilip, teknoloji transfer ofislerinin süreçteki rolü ve sorumluluklarının irdeleneceği çalıştayın ekosisteme önemli kazanımlar katacağı inancındayız” diye konuştu.

