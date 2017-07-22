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Kapalı Çarşı’nın simitçileri

Kapalı Çarşı Yardımlaşma Dayanışma, Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından çarşı içeresindeki esnaf ile alış-verişe gelen müşterilere modern ve hijyenik şartlarda simit satışı gerçekleştiriliyor. 

Kapalı Çarşı’nın simitçileri
Dernek, çarşı içerisinde hem görüntü kirliliğine yol açan hem de haksız rekabet ortamı oluşturan seyyar simitçileri ortadan kaldırmak için simit satışına başladı.  Gerek simit satışı yapan kişinin kıyafeti gerekse simit arabasının görüntüsü alış-verişe gelenlerin dikkatini çekiyor.

Kapalı Çarşı Yardımlaşma Dayanışma, Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Yalçın Patat, çarşıyı merdiven altı simitçilerden kurtarmak için simit satışına başladıklarını belirterek; “Amacımız hem çarşı esnafına hem de gelen müşterilere hijyenik şartlarda hizmet sunmak. “ dedi.
Kayseri Gündem
 
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Kapalı ÇarşıKayseri
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