Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede azalacak.



Yurt genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji pazar günü için yayınladığı hava durumu tahmininde tam 42 il için kar alarmı verdi. İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sinop, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Isparta'da sulu kar yağışı görülecek. Etkili kar yağışı beklenen 42 il ise şöyle: Ankara, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Afyon, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Karabük, Konya, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars, Artvin ve Hakkari.



Pazar günü başlayan kar yağışı pazartesi günü İstanbul ve Kocaeli illerini de kapsama alanına alacak. 35 ilde yeni haftada kar yağışı görülecek. Meteorolojinin pazartesi günü için yayınladığı hava durumunda kar uyarısı verilen iller de şunlar: İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Yozgat, Nevşehir, Askaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre 14 Ocak Pazar günü Kayseri’de kar yağışı etkili olacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haftalık hava tahmine göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı hızla düşecek.





Kayseri’de etkisini gösterecek soğuk havalarla birlikte yarın karla karışık yağmur, pazar ve pazartesi günleri de kar yağışı bekleniyor. Isının pazartesi gecesi – 6, gündüz ise en yüksek -1 olacağı belirtiliyor.



(Kayseri Gündem)