Karadenizliler kahvaltıda buluştu

Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampusu bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Süleyman Kamçı da katıldı. Kemençe sanatçısı Musa Agün ve tulum sanatçısı Gökhan Alptekin’in müzikleri ile eşlik ettiği etkinlikte horon başta olmak üzere Karadeniz’e ait çeşitli oyunlar oynandı.

Karadenizlilerin hasret giderdiği etkinlikle ilgili bilgi veren Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kayseri’de yaşayan Karadenizliler olarak kahvaltı organizasyonunda buluştuk. Başta, programımıza teşrif eden Sayın Valimiz Süleyman Kamçı’ya teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Kışın da düzenleyeceğimiz bir hamsi festivaliyle etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.

“Amacımız Kayseri’ye hizmet etmek”

Öztürk, “Türkiye’nin farklı yerlerine dağılmış Karadenizliler olarak bizim tek amacımız bulunduğumuz illere ve ülkemize hizmet etmek. Kayseri’de yaşayan Karadenizliler olarak da bu kente nasıl daha fazla hizmet edebileceğimizin derdindeyiz. Tek amacımız hizmet” ifadelerini kullandı.