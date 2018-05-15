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Karadenizliler Kayseri'de buluştu

Kayseri'de yaşayan Karadenizliler, düzenlenen şenlikte bir araya gelerek gönüllerince horon tepti. Kayseri'de yaşayan ve okuyan Karadenizliler, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi mesire alanında düzenlenen şenlikte buluştu. Şenliğe katılanlar gönüllerince eğlenerek horon tepti. Organize edilen şenliğe

Karadenizliler Kayseri'de buluştu
  Dünyam Hastanesi Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü Feyza Yördem, "Karadenizliyim ve 47 yıldır Kayseri'de ikamet ediyoruz. Öğrencilerin böyle bir Karadeniz etkinliği düzenleyeceğini duyunca hem Karadenizli hemşehrilerimizle bir araya gelmek hem de Dünyam Hastanesi olarak yanlarında bulunmak için sponsor olduk" dedi.
  Yördem, şenliğe sadece Karadenizlilerin değil Kayserililerin de büyük ilgi gösterdiğinin altını çizerek, "Ramazan öncesinde düzenlenen böyle bir etkinlikte bizim de katkımızın olmasından dolayı mutluyuz" diye konuştu.
İHA
 
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