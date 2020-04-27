Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karantina süreleri doldu

Özel halk otobüslerinde çalışan şoförlerin karantinaya alınması sebebiyle servis dışı kalan 385 halk otobüsü toplu ulaşım ağına katıldı. Karantina süresince Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve raylı sistem tarafından yürütülen toplu ulaşım artık halk otobüsleri tarafından da sağlanacak.

Karantina süreleri doldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerinde çalışan 850 şoförün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınması sonrasında toplu ulaşımda yeni bir planlama yapmış ve bu planlama doğrultusunda toplu ulaşım hizmetini Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile raylı sistem araçları ile sunmuştu. Bu süreçte araçlarda sosyal mesafenin de korunması amacıyla sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan seferlerle toplu ulaşım hizmeti verildi ve raylı sistem araçlarının sefer saatleri artırıldı.
Hafta başından itibaren ise halk otobüsleri şoförleri için alınan karantina süresi sona erdi. Karantina süresi sonunda yeniden testleri yapılan özel halk otobüsü şoförlerinde Covid-19 virüsüne rastlanmadı. Şoförlerin testlerinin negatif çıkmasıyla 385 halk otobüsü de toplu ulaşım ağına katıldı. Halk otobüslerinin servise başlamasıyla sosyal mesafenin oluşması için sabah ve akşam saatlerinde servislerin artırılması nedeniyle öğle saatlerinde azalan servisler yeniden normale döndü.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Büyükşehir BelediyesiÖzel Halk OtobüsleriCOVİD-19
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.