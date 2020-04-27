Karantina süreleri doldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerinde çalışan 850 şoförün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınması sonrasında toplu ulaşımda yeni bir planlama yapmış ve bu planlama doğrultusunda toplu ulaşım hizmetini Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile raylı sistem araçları ile sunmuştu. Bu süreçte araçlarda sosyal mesafenin de korunması amacıyla sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan seferlerle toplu ulaşım hizmeti verildi ve raylı sistem araçlarının sefer saatleri artırıldı.
Hafta başından itibaren ise halk otobüsleri şoförleri için alınan karantina süresi sona erdi. Karantina süresi sonunda yeniden testleri yapılan özel halk otobüsü şoförlerinde Covid-19 virüsüne rastlanmadı. Şoförlerin testlerinin negatif çıkmasıyla 385 halk otobüsü de toplu ulaşım ağına katıldı. Halk otobüslerinin servise başlamasıyla sosyal mesafenin oluşması için sabah ve akşam saatlerinde servislerin artırılması nedeniyle öğle saatlerinde azalan servisler yeniden normale döndü.
Hafta başından itibaren ise halk otobüsleri şoförleri için alınan karantina süresi sona erdi. Karantina süresi sonunda yeniden testleri yapılan özel halk otobüsü şoförlerinde Covid-19 virüsüne rastlanmadı. Şoförlerin testlerinin negatif çıkmasıyla 385 halk otobüsü de toplu ulaşım ağına katıldı. Halk otobüslerinin servise başlamasıyla sosyal mesafenin oluşması için sabah ve akşam saatlerinde servislerin artırılması nedeniyle öğle saatlerinde azalan servisler yeniden normale döndü.
Kurumsal