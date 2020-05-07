Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARANTİNA SÜRESİ DOLAN 289 KİŞİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Özbekistan'dan getirildikten sonra Kayseri'de karantinaya alınan 289 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

14 gün önce uçakla Özbekistan'dan Kayseri'ye getirilen 289 kişi, korona virüs tedbirleri kapsamında Melikgazi Yurt Müdürlüğü'nde karantinaya alındı. 14 günlük karantina sürecinin ardından bugün tahliye edilen 289 kişi, AFAD, sağlık ve yurt çalışanları tarafından memleketlerine uğurlandı. Memleketlerine uğurlanan vatandaşlara yurt müdürlüğü tarafından fidan hediye edildi. Tahliye olanların Türkiye'nin 47 iline gönderileceği öğrenildi.
 
"Allah devletimizden razı olsun"
Özbekistan'dan gelen ve 14 gün boyunca yurtta kalan vatandaşlar, hükümete ve görevlilere teşekkürlerini ileterek, sorunsuz bir 14 gün geçirdiklerini ifade etti.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerÖZBEKİSTANKarantina
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.