Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KARANTİNADA TÜRKÜLÜ TEDAVİ

Kayseri'de korona virüs testi pozitif çıkan 50 yaşındaki yerel ses sanatçısı Hasan Alim, 9 günlük tedavi sürecinde verdiği mini konserlerle hem hastalara hem de sağlıkçılara moral verdi.

Kayseri'de 9 gün önce, göğüste nefes alıp verirken daralma, ağızdan su gelmesi, idrar yanması şikayeti ile acil servise başvurduğunu anlatan Hasan Alim, "Acilde yapılan muayene sonrasında doktorlar Covid-19 teşhisi koydular ve beni hemen Pandemi servisinde karantinaya aldılar" dedi.

Hastanede sağlık çalışanlarının hastalara büyük ilgi ile yaklaştığını söyleyen Hasan Alim, "Temizlik, bakım ve hizmet yönünden çok mükemmel davrandılar. Hemşireler ve doktorlar ile bir aile gibi olduk. Bu süre içinde insanların neşeye morale ihtiyaçları var. Bu hastalığı neşe ve moral ile Türkiye'den kapı dışarı edeceğiz" diye konuştu.

Kendisinin iki bademciğini ameliyatla aldırdığını ve sesinin bu nedenle iyi çıktığını söyleyen Hasan Alim, "Kayseri Büyükşehir Konservatuvarında kurs aldıktan sonra Kayseri Kültür Müdürlüğü'nde yerel sanatçı sertifikamı aldım. Repertuvarımda yerel türküler var. Hem etrafımdaki hastalara, hem hemşire ve doktorlara hem de etrafımdaki hastalara moral olsun diye Erkilet Güzeli türküsünü söyledim" ifadesinde bulundu.

Korona virüsünü 9 günlük tedavi sonrasında yenen Hasan Alim, "Tüm sağlık çalışanlarına, Sağlık Bakanı'na, Kayseri Valimiz Şehmus Günaydın ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile tedavimde bana ilgi gösteren sağlık personeline canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKorona VirüsHasan Alim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.