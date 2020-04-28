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KARANTİNADAKİ 248 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Özel uçakla Kuveyt'ten getirildikten sonra Kayseri'de karantinaya alınan 248 kişi, tahliye olmanın heyecanını yaşadı.

14 gün önce özel uçakla Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilen 248 kişi, Melikgazi Yurt Müdürlüğü'nde karantinaya alındı. 14 günlük karantina sürecinin ardından bugün tahliye edilen 248 kişi, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli
Sağlık ve yurt çalışanları tarafından memleketlerine uğurlandı.



14 gün boyunca yurtta kalan inşaat teknikeri Turgay Tatlıgün, yetkililerin 14 gün boyunca kendilerine çok iyi baktığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız gelmemiz için çok yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ederiz. Buradaki asıl kahramanlar yanımızda. Yurt yönetimine, müdürlerine ve AFAD çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Hepsi yanımızda oldular" dedi.


İHA

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