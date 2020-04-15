Karantinadaki apartman önünde moral etkinliği

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ekibi Talas’ta Nakış apartmanı önündeydi. Nakış apartmanında bir kişide Koronavirüs çıkması üzerine karantina altına alınan apartman sakinlerine yönelik moral etkinliği düzenlendi. Apartman önünde yapılan etkinliğe Nakış apartmanı başta olmak üzere çevre apartmanlardaki sakinler balkonlarından katıldı.
Müzik eşliğinde spor ve dans gösterisine evlerinin balkonlarından katılanlar, mehter marşlarına da Türk Bayraklarını sallayarak eşlik ettiler. Spor A.Ş. ekipleri aparman sakinlerinden bu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları ve polisler için de alkış istedi.
Nakış apartmanı başta olmak üzere evlerinde kalmak zorunda kalan 60 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza moral veren Spor A.Ş. ekipleri, gece sonunda vatandaşların alkışlarıyla uğurlandı.
Müzik eşliğinde spor ve dans gösterisine evlerinin balkonlarından katılanlar, mehter marşlarına da Türk Bayraklarını sallayarak eşlik ettiler. Spor A.Ş. ekipleri aparman sakinlerinden bu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları ve polisler için de alkış istedi.
Nakış apartmanı başta olmak üzere evlerinde kalmak zorunda kalan 60 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza moral veren Spor A.Ş. ekipleri, gece sonunda vatandaşların alkışlarıyla uğurlandı.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk