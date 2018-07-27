Karayel, oybirliğiyle başkan seçildi

Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK), Ortaklık Anlaşmasının uygulanması çerçevesinde danışma ve denetim görevini yerine getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığının ve Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi'nin kendisine sunduğu yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve Türkiye-Avrupa Birliği ortaklığına ilişkin konularda tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca Avrupa Parlamentosu ve TBMM tarafından iletilecek gündem maddelerini görüşmeye tam yetkili bir kurul. TBMM'ye ve Avrupa Parlamentosuna tavsiye kararlarını iletiyor.



KPK, Türkiye-AB ilişkilerini hızlandırmak, katkı sağlamak ve motivasyon getirmek amacıyla sorunlara çözüm bulmak için kurulmuş bir komisyondur.



Karma Parlamento Komisyonu (KPK) aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği sivil toplum örgütleri temsilcilerini bir araya getiren toplantılara başkanlık da yapıyor. [Kurumsal]



