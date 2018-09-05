Karayel: "Trump'ın tavrı AB ile ilişkilerimizi güçlendirdi"

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.



Ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel de, "AB ile ilişkilerimizin ısınması ve sıcak olması önemlidir. Bunun bu ara ısınma sebeplerinden bir tanesi de, biliyorsunuz ki özellikle ABD'nin tutunduğu tavır ve Trump'ın açıklamalarından sonra AB'nin kurumlarının başındaki isimlerden gelen olumlu açıklamalardır. Bunlarda ilişkilerin ısınması için olumlu adımlar oldu. Bizde bunları karşılıksız bırakmıyoruz. Avrupa'ya karşı benzer tutumlar takınmış olan Trump, Türkiye'ye karşı doları bir silah olarak kullanma gayreti içerisine girdi. Bu tavrın karşısında sadece Avrupa ve Türkiye yok. Çin'e ve Rusya'ya da aynı tavır sergileniyor. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde, Trump'a ve Amerika'ya karşı bir rahatsızlık söz konusudur. bunun da özellikle dile getirilmesi gerekiyor. Son dönemde dolar üzerinden Türkiye'ye gerçekleştirilmeye çalışılan operasyonu da bu süreç içerisinde vurgulamak istiyorum. Çünkü Türkiye'ye 15 Temmuz'da diz çöktüremeyenler şimdi ekonomi üzerinden aynı senaryoyu devreye sokmuş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

