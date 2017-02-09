Karayolları'nda "idrar yolları" Semineri

Erkek çalışanların katıldığı seminerde Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Doğan Durmazer soruları yanıtladı.

Karayolları 6’ncı Bölge Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde prostat anlatıldı. Op. Dr. Doğan Durmazer, yaşlanmayla yakından alakalı olan prostat sorununun, erkeklerin yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi. Prostatın, 40 yaş üstü erkeklerin % 8’inde

60 yaşında % 50’sinde, 80 yaşında % 90’ında, 100 yaşında ise erkeklerin % 100’ünde görüldüğünü belirten Op. Dr. Durmazer, “Prostatın belirtileri ise idrar yapmaya başlamada gecikme, idrar hızının düşmesi yani işemenin zayıflaması, terminal damlama ve yetersiz boşalma hissidir. Prostat nedeniyle sık idrara çıkma ve ani sıkışma bir süre sonra dayanılmaz hale gelir” diye konuştu.

Kanamanın nedeni prostat olabilir

Op. Dr. Doğan Durmazer, erkeklerdeki iyi huylu prostat büyümesinin kanamaya neden olabileceğini belirterek, “Kanın oluşturduğu pıhtılar idrar yolunu tıkayabilir. Prostat büyümesi sonucu ortaya çıkan mesane taşları da tıkanmanın başka bir nedenidir. Kanaması olan hastalarda tetkik ve görüntüleme yöntemiyle veya tanısal endoskopiyle teşhis koymak mümkündür” dedi. Karayolları 6’ncı Bölge müdür yardımcıları Ömer Baylar ve Ercan Epsileli’nin de katıldığı seminer sonunda Op. Dr. Durmazer soruları yanıtladı.