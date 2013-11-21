Karbonmonoksit Gazından 2 Kişi Zehirlendi

Kayseri'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere, Melikgazi ilçesi Selçuklu mahallesinde meydana gelen olayda, odada uyuyan M.S. (55) ile kızı G.S. (19) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri M.S. ile G.S.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Zehirlenen M.S. ve G.S.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.