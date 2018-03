KARDEŞ BOSNA’NIN YERİ AYRI

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kentimize gelen Bosna Hersek heyeti, Kayseri OSB'de sanayiciler ile buluştu.

Burada bir konuşma yapan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Bosna Hersek'in Türkiye için her zaman ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu kaydederek, "Balkan coğrafyasındaki Boşnak, Sırp, Hırvat, Arnavut ve diğer kesimleri asırlarca birlikte yaşayan ve gelecekte de her alanda iş birliği içinde olacakları dostları olarak görüyoruz. Balkanlarda geçmişte yaşanan acılar son bulsun istiyoruz. Onun için Balkan halkları kendi arasında bir, beraber, kardeş olursa o kadar güçlü ve güvende olur. Batı Trakya’da, Belgrat da, Sancakta Balkanların neresinde olursa olsun bu coğrafyanın bütün halkları bizim kardeşimizdir. Bosna Hersek’te Türkiye için her zaman ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuştur. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik yüzyıllar öncesine dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Bosna Hersek halkının kardeşliğinin tüm dünyaya örnek olduğunu kaydeden Nursaçan, "Türkiye’de her kim iktidarda olursa olsun Ankara, Bosna Hersek’te yaşananlara karşı seyirci kalmamıştır. İki ülke halkının kardeşliği tüm dünyaya örnek olmuştur. İki ülkenin köklü ilişkilerini her geçen gün daha da kuvvetlendirmesi, 2016 verilerine göre iki ülke arasında artan ticaret, ekonomik açıdan da etkileşim içerisinde olduğunu göstermiştir. Bosna Hersek ile 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile, ülkemiz menşeli sanayi mallarına bu ülkede uygulanan gümrük vergisi oranları sıfırlanmıştır. 2015 yılında Bosna Hersek’e ihracatımız 293 milyon Dolar, İthalatımız 250 milyon Dolar olmak üzere, toplam ikili ticaret hacmi 543 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Hükümetimizin koymuş olduğu hedef doğrultusunda, önümüzdeki dönemde bu rakamı çok daha yukarıları çıkarmak için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Paylaştığımız Balkan coğrafyasının bizleri yakınlaştırdığına, değerlerimizi ve hedeflerimizi ortak kıldığına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Küresel düşünmenin dünyayı bir pazar olarak algılamak olduğunu kaydeden Başkan Nursaçan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine imkan sağlamak amacıyla; Türkiye Ticaret Merkezleri projesi 2017 yılı içerisinde ilk kez hayata geçirilmiştir. Kayseri OSB Yönetimi olarak dış ticaretin geliştirilmesi adına yeni yaklaşımlarla geliştirilmiş, firmalarımıza destek sağlayacak, dış pazar araştırması maksadıyla Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulmuş olup sanayicilerimize hizmet vermektedir. Sanayicilerimizden gelen yoğun talepler üzerine yapımına karar verilen ve inşaat çalışmaları devam eden Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre merkezine ilave olarak, yurt dışında, üreticilerimizin ürünlerini 365 gün sergileyeceği bir teşhir merkezi kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışma kapsamında; Dubai ve diğer yerlerde expo center şeklinde merkezler açılması kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Bosna Hersek ile Türkiye daima kardeş kalacaktır."



Bosna Hersek Birçko Distrikt Meclis Başkanı Esed Kadriç de, "Bosna Hersek’in neler yaşadığını hepiniz biliyorsunuz. Bosna Hersek yaralarını sardı, önüne ve ekonomisine bakıyor. Şuanda ekonomisini güçlendirme ve vatandaşlarının ülkede kalmasını sağlamak için istihdam alanı oluşturmaya odaklandı. Biz Birçko olarak Avrupa Birliği sınırında bulunuyoruz. Bu fırsatı sizleri Birçko’ya davet ederek değerlendirmek istiyorum. Siz sanayiciler ve iş adamları bizim bölgemize gelin. İş, ticaret ve yatırım yaparak bize destek olun ama bunun için önce biz size destek olalım. Sizleri mutlaka bekliyoruz" dedi.

