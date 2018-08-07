Kasaplar Odası Kurban Kesim Fiyatlarını Açıkladı

Türkiye Kasaplar ve Besiciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, "Büyükbaş hayvan kesip yüzme ve sekiz parçaya ayırma 300 TL, büyükbaş hayvan sadece baş kesimi 150 TL, küçük baş hayvan kesip yüzme ve dört parçaya ayırma 100 TL, küçük baş hayvan kafa kesimi 50 TL'dir" dedi.
Adnan Aydın, "Odamız sınavla kurban kesme yaka kartı vermektedir. Vatandaşlarımız kurban kestirirken ehil kişilere kestirmeli ve kurban kesim yaka kartına özellikle dikkat etmelidirler" uyarısında bulunarak şu açıklamayı yaptı:
"Kurban Bayramında et çekme işini “bayram öncesi et çekilir” duyurusu asarak, kasap olmayan bakkal, berber, manav dükkanlarında, sokak ortalarında veya bina görevlileri , paslı kıyma makinalarını kurarak hijyenik olmayan şartlarda insan sağlığını hiçe saymak suretiyle maalesef kıyma çekimi yapılmaktadır. Hatta kasap esnafımızın dükkanının önünde yapılmaktadır. Bu korsan kişilerle kasap esnafımız arasında zaman zaman tartışma çıkmaktadır ve bu tartışmalar kavgaya dönüşebilmektedir.
2000 Yılından itibaren İlçelerimizde Kurban hizmetleri komisyonları kurulup İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü, İlçe Tarım Müdürü, Sağlık Grup Başkanı’nın katılımı ile kurulan bu komisyonun almış oldukları kararda “Sokak ortasında izinsiz mekanlarda gayri sıhhi şartlarda et çekimine izin verilmemesi ve bu işi Belediye Zabıta Müdürlüklerinin önlemesi” gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak yıllardır Belediye zabıta ekipleri bu duruma duyarsız kaldıkları hatta adeta teşvik edercesine Bayramda iki zabıta memuru nöbetçi bıraktıkları, bu memurların da Kurban Komisyonunun almış oldukları kararı uygulamadıkları, hiçbir korsan kişiye ceza kesmedikleri ve hiçbir korsan kıyma makinasını almadıkları müşahade edilmektedir. Dolayısıyla her yıl korsan kıyma makinası artmaktadır.
Ülkemiz Avrupa birliğine girmeye hazırlandığı ve Şehrimizin Avrupa şehirleriyle kıyaslandığı şu günlerde Kurban bayramında sokak ortalarında paslı kıyma makinalarında et çekim işi -ülkemizde 81 vilayetimizde böyle bir uygulama yoktur- sadece Kayseri’mizde vardır. Şehrimiz kurban bayramında dört bin km uzaklıktaki Afrika ülkelerini andırmaktadır. Esnafımız bize Kurban bayramı öncesi “Belediyelere giderek kıyma makinalarını belediye zabıta müdürlerine vererek boykot edelim” şeklinde bize baskı yapıyor. Bu yılda yine korsan kıyma çekimi yapılırsa, biz, oda olarak basın-yayın ve her türlü haberleşme aracını kullanarak paslı kıyma makinalarını ve zabıtanın görev yapmadığını halkımıza duyuracağız. Yetkililerden daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız ise bu korsan hijyenik olmayan hastalık davetçisi olan yerlerde et çektirmemeleridir. Kasap esnafımız daha sağlıklı ortamda hijyenik kurallara uygun et çekimi yapmaktadır."