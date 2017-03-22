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KASKİ'de kanalizasyon hattı ihalesi

KASKİ Genel Müdürlüğü’nce “Tomarza ilçesi Şıhbarak mahallesi kanalizasyon şebeke hattı yapım işi” ihalesinin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.

KASKİ'de kanalizasyon hattı ihalesi
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Söz konusu ihalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda yapıldığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapılan ihale hakkında şunları söyledi:
“Tomarza ilçesi Şıhbarak mahallesi kanalizasyon şebeke hattı yapım ihalesine 14 firma teklif verdi. Bunlardan; Göker Gözütok Mühendislik 2.151.000,00 lira, Yurter Mühendislik- Yerginler Hafriyat ortak girişim 2.155.659,00 lira, Bensel İnşaat 2.189.963,00 lira, Yıldırım İnşaat 2.289.447,20 lira, Betonyol Taşımacılık İnşaat 2.343.900,80 lira, Ekşi İnşaat 2.359.000,00 lira, Motif İnşaat 2.372.891,80 lira, Alternatif İnşaat 2.376.550,00 lira Kirazoğlu İnşaat 2.379.877,00 lira, Teksen Mühendislik 2.438.144,12 lira, Korkmazlar İnşaat 2.582.527,00 lira, Ülker Taah. 2.595.595,00 lira, Adıgüzel İnşaat 3.352.308,00 lira, Çağan İnşaat 3.624.099,60 lira teklif etti.”
Batukan; ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
 
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