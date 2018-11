KASKİ Genel Kurulu'nda Alkışlanan Kararlar

Genel Kurulda alınan kararla suya her ay enflasyon oranında yapılan artış 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere durduruldu. Ayrıca % 40 ve üzeri engeli olan 27 bin 319 kişinin su ücretinin % 50 indirimli olması kararlaştırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, genel kurulda ilçelere yapılan pozitif ayrımcılık konusunda da çarpıcı rakamlar verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başkanlığında toplanan KASKİ Genel Kurulu birbirinden önemli kararlara imza attı. Genel kurulda, Kayseri’de yaşayan istisnasız her bireyi yakından ilgilendiren kararlar alındı. KASKİ Genel Kurulu’nu, kendileriyle ilgili önemli bir maddenin görüşülecek olması nedeniyle ilimizdeki görme, işitme ve bedensel engelli derneklerinin başkan ve yöneticileri de takip etti. Bu nedenle genel kuruldaki konuşmaların işitme engelliler için çevirisi yapıldı.



İLÇELERE YATIRIMDA ÖNCÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KASKİ Genel Kurulu’nda 2019 yılı yatırım programının görüşülmesi sırasında İller Bankası’ndan ilçelere gelen alt yapı parası ve buna karşılık KASKİ’nin yaptığı yatırımla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Başkan Çelik’in yaptığı açıklama ilçelere İller Bankası’ndan gelen paranın 6 katından fazla yatırım yapıldığını ortaya koyuyor. Konuyla ilgili açıklamasında Bütünşehir Yasası’ndan sonra İller Bankasından ilçelere giden paranın Büyükşehir’e gelmeye başladığını hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, “2014 yılın Nisan ayından 2017’ye kadar 11 ilçe adına 47 milyon lira KASKİ’ye gelmiş. Bu süre içinde ilçelere yaptığımız yatırımların bedeli ise 312 milyon TL. İlçelerin alt yapısındaki senelerin ihmal edilmişliğini dengelemek için birkaç yıl daha ilçeler lehine yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Görüldüğü üzere ilçelere 265 milyon lira fazla yatırım yapmışız” dedi.

“TOPLADIĞIMIZ PARADAN DAHA FAZLASINI HARCIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelerden yapılan su parası tahsilatı ile suyun ulaştırılması için harcanan işletme giderleriyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Yatırımda olduğu gibi tahsilat ve harcamalar arasında da fark olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “2017’de tüm ilçelerden satılan sudan dolayı yaptığımız tahsilat 13 milyon TL. Buna karşılık işletme giderlerimiz ise 21 milyon TL. Burada işletme zararı söz konusu; ama buna rağmen ilçelerimizde yaşayanlara bir yük getirmemek için suya zam yapmadık ve ilçelerimize desteğimizi sürdürdük” diye konuştu.



SUYA ZAM YOK, ENGELLİLERE İNDİRİM VAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KASKİ Genel Kurulu’nda iki önemli konuda karar aldıklarını belirterek genel kurul üyelerinin desteğini istedi. Yüzde 40 ve üzeri engelli bulunanların su bedelinde indirim yapılmasına yönelik talepler aldıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bu talep doğrultusunda bir çalışma yaptıklarını söyledi. İlimizde yüzde 40 ve üzeri engeli bulunanların sayısının 27 bin 319 olduğunu ifade eden Başkan Çelik, bu abonelerin su ücretinin 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere % 50 indirimli olmasını istediklerini kaydetti.

İkinci müjdeyi açıklarken KASKİ’nin su fiyatlarının Türkiye’deki en uygun fiyatlar olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Memba suyu kalitesindeki su fiyatımız 3 lira 94 kuruş. İstanbul’da 12 lira, Ankara’da 7,70 lira, İzmir’de 11,38 lira, Konya’da 4,09 lira, Gaziantep’te 8 lira, Mersin’de 9 lira, Adana’da 4,80 lira, Kocaeli’nde 6,80 lira, Malatya’da 4,05 lira. Su fiyatlarımız Türkiye ortalamasının % 48 altında. Suyumuzun kalitesi ise başka illerle karşılaştırılamaz dahi. Fiyatlarımız her ay TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre revize ediliyor. Şu anki rakamlara göre artırdığımızda su bedellerinde ciddi artışlar olacak. Genel kurulumuzun uygun görmesi halinde ekonomik dalgalanmaların olduğu 6 aylık dönemde 2019 yılı Mayıs ayı genel kurulumuza kadar bu artışı durdurmak istiyoruz. Su fiyatlarının tüm aboneler için Mayıs ayına kadar dondurulması yönünde teklifimiz var” dedi.



ALKIŞLARLA GEÇEN KARAR 3 ARALIK HEDİYESİ

Suya zam yapılmaması engellilere yüzde 50 indirimli olması konularındaki kararın oylanması sırasında bir konuya açıklık getiren Başkan Mustafa Çelik, “Abonenin engelli olması gerekmiyor. Abonenin bulunduğu ailede bir kişinin % 40 ve üzeri engelli olması indirimin yapılması için yeterli” diye konuştu. Başkan Çelik daha sonra konuyla ilgili maddeyi Genel Kurul Üyelerinin oylarına sundu ve karar alkışlar eşliğinde oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kararın hayırlı olmasını dileyerek “Engellilerle ilgili kararımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle belediyemizin hediyesidir” dedi.

İşitme, görme ve bedensel engelliler adına Genel Kurul Salonu’nda bir konuşma yapan Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Eftal Özkartal alınan karar nedeniyle teşekkür ederek, “Bedensel engelli, işitme engelli ve görme engelli kardeşlerimizin bizlere ilettikleri talepleri sizlere aktardığımızda bu konuda çalışma yapacağınızı söylemiştiniz. Ama biz bu kadar hızlı bir müjde beklemiyorduk. Önümüzdeki 3 Aralık Dünya Engelliler günü öncesi anlamlı bir jest oldu. Bu iradeniz ve meclis üyelerimizin olumlu kararlarından dolayı camiamız adına şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.