Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KASKİ ile gelecek yatırımları görüşüldü

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve KASKİ yetkilileri ile bir değerlendirme toplantısı yaparak, ilçede yapılacak çalışmaları görüştüler.

KASKİ ile gelecek yatırımları görüşüldü

Kurumlar arası koordinasyonun son derece önemli olduğunu ve alt yapı kurumlarının eş zamanlı faaliyet yapmaları gerektiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri nüfusunun yarısını teşkil eden Melikgazi’mizin, en yoğun ilçesi olmasından dolayı en yakın çalıştığımız kurumların başında KASKİ geliyor. Bu kapsamda önümüzdeki çalışmaları planlayarak işlerimizi koordine etmiş oluyoruz. Vatandaşımızın nitelikli içme suyuna ulaşması, kanalizasyon ve yağmur suyunun tahliyesi için önemli yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Plan ve programlar dahilinde çalışmalarımız devam edecek. Çalışmaları için KASKİ ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.



“Geçmiş dönemde yapılan güzel çalışmaların üzerine daha yenilerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz” diyen KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir de, “5 yıllık süreçte yapacağımız çalışmaları planlamak amacıyla tüm ilçelerimizde toplantılar yapacağız ve 2020 yılından 2023 yılına hangi işleri yapacağımızı öncelik planlamasına göre hazırlayacağız” şeklinde konuştu.
 

Haber: Fatma Alkan

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgazi BelediyeMustafa PalancıoğluKayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresiKASKİÖZGÜR ÖZDEMİR
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.