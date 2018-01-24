"KASKİ'yle önemli yatırım ve hizmetlere devam"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan tarafından karşılandı. Sabahın erken saatlerinde Genel Müdür Ender Batukan ve Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Danacı ile bir toplantı yapan Başkan Çelik, 2017 yılının değerlendirmesini aldı ve 2018-2019 yıllarında yapılacak olan yatırımları KASKİ bürokratlarıyla değerlendirdi.



KASKİ’nin teknolojik altyapısı ve otomasyon sistemleri ile Türkiye'nin su dağıtım şirketlerinin başında yer aldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “KASKİ halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir kurum. Kayseri'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olan KASKİ ile şehrimize önemli yatırımlar ve hizmetler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İHA

