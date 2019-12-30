Kaski’den Mazgal Uyarısı

Kanalizasyon hatlarına ve ızgara bacalarına atılan yabancı maddeler konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Kanalizasyon hatlarında çıkan yabancı maddeler kanalizasyon hatlarının sağlıklı çalışmasını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle yağışlı havalarda, tıkanıklığa neden oluyor. Bu tıkanıklıklar maddi ve manevi çok büyük sıkıntılar çıkarabilir,” dedi.







Kanalizasyon hatlarına ve ızgara bacalarına atılan zararlı maddelerin KASKİ ekiplerini zor durumda bıraktığını belirten Genel Müdür Özdemir, “Kanallarımızın çok iyi ve sistemli bir şekilde çalışmasına rağmen, kanalizasyon borularının içerisine atılan inşaat atıkları, poşetler, temizlik bezi, çocuk bezi, ıslak mendil, pet şişeler, gibi maddeler tıkanıklığa neden olan başlıca sebeplerdir. Yaşanan bu sıkıntılar sonucunda o bölgede yaşayan yüzlerce hatta binlerce vatandaş birkaç kişinin yaptığı bu yanlış davranışın olumsuzluklarını yaşıyor. Bu sebeple daha kaliteli ve daha konforlu bir yaşam için vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha titiz olmaları gerekiyor,” diye konuştu.







KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özdemir açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yaptığımız tüm uyarılara rağmen kanal ve yağmur suyu hatlarının bazı vatandaşlar tarafından ne yazık ki çöplük gibi kullanıldığını üzülerek görüyoruz. Yaşanan bu olumsuz durumun hatlarda tıkanma riski oluşturduğunu belirten Özgür Özdemir, Kanalizasyon hatları kendi işlevini yapamaz duruma geliyor. Kanallarımız çöp tenekesi değildir. Atılan çöplerin zararını hepimiz çekiyoruz. KASKİ’nin kanalizasyon hatlarının bakımlarını aksatmadan sürdürmesine rağmen yine de yanlış kullanımlar sonucunda tıkanmalar oluyor. Oluşabilecek herhangi bir kanalizasyon arızası konusunda çözüm için titizlikle çalışıyoruz. Bizler kanalizasyon hatlarımızı temiz tutmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konularda biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz.”









