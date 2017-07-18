KAV-RUL-DUK!

Kayseri son yıllarda böyle sıcaklık görmedi. Tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değerleri insanları bir hayli sıkıntıya sokuyor. Özellikle daha çok risk altında olan yaşlı ve çocuklar bu durumdan en fazla etkilenen kesim oldu. Dün hava o kadar sıcaktı ki kuşlar bile sıcaktan uçamadı. Kelimenin tam anlamıyla kavrulduk.
İşte memleketimizden sıcaklık manzaraları…
Kısmen de olsa rahatlayacağız
Sevindirici haber Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden geldi. Son birkaç gündür aşırı sıcaklara teslim olan kentimizde, yarından itibaren kısmen de olsa rahatlayacağız. Bugün en düşük 17, en yüksek 37 derece olacağı tahmin edilen hava sıcaklığının yarın 16-31, Perşembe günü 13-30, Cuma günü ise 12-31 derece olacağı tahmin ediliyor.
Bu saatlere dikkat!
Meteoroloji yetkilileri özellikle yüksek sıcaklığa karşı hassas ve kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 - 16.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
İşte memleketimizden sıcaklık manzaraları…
Kısmen de olsa rahatlayacağız
Sevindirici haber Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden geldi. Son birkaç gündür aşırı sıcaklara teslim olan kentimizde, yarından itibaren kısmen de olsa rahatlayacağız. Bugün en düşük 17, en yüksek 37 derece olacağı tahmin edilen hava sıcaklığının yarın 16-31, Perşembe günü 13-30, Cuma günü ise 12-31 derece olacağı tahmin ediliyor.
Bu saatlere dikkat!
Meteoroloji yetkilileri özellikle yüksek sıcaklığa karşı hassas ve kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 - 16.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ