KAV-RUL-DUK!

Kentimizde dün zaman zaman 40’lı dereceleri aşan hava sıcaklığı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar sıcaktan korunmak için ya ağaç gölgesine kaçtı, ya da bir nebze olsun serinlemek için sebillere koştu. Bugün de devam edecek kavurucu sıcaklar yarından itibaren 5-6 derecelik düşüşle yerini kısmen de olsa serin havaya bırakacak.

18 Temmuz 2017 Salı 11:10