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KAYİF 29 Mart'ta başlıyor

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nın (KAYİF) 29 Mart'ta başlayacağını hatırlatarak, "Fuar, çalışma hayatında milli seferberlik programına katkı sağlayacak" dedi.

KAYİF 29 Mart'ta başlıyor
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Kamuoyunu madencilik konusunda aydınlatmak, enerji, sanayi, tarım hammaddeleri ve entegre üretimlerinin gerçekleşmesini sağlama, katma değeri yüksek ürünlerle de Türkiye ekonomisini güçlendirmeyi amaçlayan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Tez Ödülleri açıklandı.
Her yıl alanında bir doktora tezine verilen ödülü, bu yıl hazırladığı “ Çaldağ Lateritik Nikel Cevherinden Liç ve Solvent Ekstrasiyon ile Nikel ve Kobalt Kazanımı” doktora teziyle Kurşunoğlu layık görüldü.
Kurşunoğlu ödülünü, 20 Mayıs’da İstanbul’da gerçekleştirilecek olan törenle alacak.

İHA

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