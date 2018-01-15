Kayıp eşyalar bağış oldu

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. kayıp eşyaları en güzel şekilde değerlendirdi. 2017 yılında raylı sistem, otobüs ya da duraklarda unutulan veya kaybedilen ve bir yıl boyunca sahibine ulaşılamayan değerli eşyalar nakde çevrildi. Bulunan paralar ve eşyaların satışından elde edilen gelir 7 bin 35 TL’ye ulaştı.Kayseri Ulaşım A.Ş. elde edilen geliri en güzel şekilde değerlendirerek makbuz karşılığında Türk Kızılay’ına bağışladı. Halen Kayseri Ulaşım A.Ş.’de kimlik, banka kartı, cüzdan, gözlük, giysi, ev eşyası, şemsiye gibi çok sayıda unutulan ve geri alınmayan eşya bulunuyor.