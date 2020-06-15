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KAYMEK 750 BİN MASKE ÜRETTİ

Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günden itibaren maske üretimine başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Şirketi bugüne kadar ürettiği 750 bin adet maskeyi ücretsiz olarak kamu kurumları ile vatandaşların hizmetine sundu.

KAYMEK 750 BİN MASKE ÜRETTİ

KAYMEK eğitmenleri maske üretimi ile Kayseri’deki kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların maske ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Ülkemizde koronavirüs tehdidi her geçen gün azalmaya devam etse de Sağlık Bakanlığı tedbirin sürdürülmesi ve yeni normale göre sosyal hayatımızı düzenlememiz konusunda uyarılarını önemle duyuruyor. Dolayısıyla maske, mesafe ve temizlik konusunda taviz vermeden kurallara uyulması gerekiyor. Bu bilinçle hareket eden ve maske üretimini sürdüren KAYMEK bu güne kadar toplam 750 bin maske üreterek koronavirüs ile mücadelede önemli bir rol oynamaya devam ediyor.


Kurumsal

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