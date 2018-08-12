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KAYMEK kursları ile kurban kazaları önlenecek

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, her yıl olduğu bu yıl da Kurban Bayramı öncesi kurban kesim kursu açtı. Kursa katılanlara önce teorik, ardından uygulamalı bilgiler verildi. 

KAYMEK kursları ile kurban kazaları önlenecek

Mesleki ve sanat kursları ile Anadolu’da marka haline gelen KAYMEK, ihtiyaç duyulan her alanda kurslar açmaya devam ediyor. KAYMEK tarafından Kurban Bayramı'nda acemi kasapların sebebiyet verdiği olumsuz görüntülerin en aza indirilmesi ve ibadete uygun kurban kesimi yapılması için kurs açıldı. 
KAYMEK İhtisas Merkezi’nde düzenlenen kursta, kursiyerlere güvenli ve ibadete uygun şekilde kurbanlarını kesmeleri konusunda teorik bilgiler verildi. Kursun son gününde konusunda uzman kasap tarafından uygulamalı olarak kurban kesimi yapıldı. Kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi. 

İHA

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