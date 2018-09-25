KAYMEK Meslek Eğitimlerini 21 Branşa Çıkaracak

KAYMEK Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi; inşaat, makine ve metal sektörlerindeki 12 farklı branşta sınavlar yaparak daha kaliteli ve verimli hizmet verilmesine katkı sağlıyor. KAYMEK MSM tarafından Mimarsinan Endüstri Meslek Lisesi’nin atölyelerinde yapılan sınavlarda başarılı olanların sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. KAYMEK tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi uluslararası geçerliliğe sahip olduğu için yurtdışında çalışmak isteyen işçilere de kolaylık sağlıyor.



Halen 12 branşta mesleki yeterlilik sınavı yapan ve sertifika veren KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi bu yeterliliklere ilave olarak enerji, metal ve inşaat sektörlerinde 9 yeni branşta daha belgelendirme yapacak. Sadece ilimiz ve ilçelerine değil çevre illere de bu anlamda hizmet veren KAYMEK MSM, önümüzdeki günlerde Talas yolu üzerindeki yeni ve modern hizmet binasında faaliyet gösterecek.

